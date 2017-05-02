西门子通过OPC UA实现快速可靠的电源通讯

工业电源系统 Sitop PSU8600 和 Sitop UPS1600 采用开放式通讯标准 OPC UA

接口数据交换与平台无关

可与第三方软件无缝通讯

西门子Sitop PSU8600电源系统和Sitop UPS1600不间断电源现已支持开放式通讯标准OPC UA（开放式平台通讯统一架构）。该电源系统配备的开放式接口基于客户端-服务器原理设计，支持横向和纵向通讯，可实现Sitop电源和工业PC、自动化设备以及第三方软件之间独立于制造商的快速数据交换，无需接入Profinet。产品通讯性能大幅改进，采用成熟的安全机制，可扩展性和灵活性更加优异，将使用户显著获益。

将OPC UA服务器集成到电源固件中，通过在OPC UA客户端进行电源参数设置和诊断，这一举措也开拓了全新功能，比如能够发送即时报警消息，接收来自程序或软件的直接响应。作为从控制层到云端之间的平台独立型通讯标准，OPC UA也是实现数字化生产的关键。

高效的电源是任何工厂平稳运行的基本要求。只有稳定一致的高品质自动化系统电源，才能确保复杂的生产过程顺利进行。Sitop PSU8600实现了电源系统首次在网络中的集成，在即将发生临界状态时，可提供预警，从而最大化地提高工厂可用性。模块化系统设计可扩展应用于多达20点单独调节的输出，如用于过载时的脱扣电流，5V~28V的电压变化范围，或远程激活和禁用信号输出。每点输出都支持实时电压和电流诊断，电源能量流更加透明。缓冲模块可用作系统扩展，可承受长达几分钟的电源故障。

不间断电源UPS1600配有以太网/Profinet接口，可在电源故障时持续供电数小时，并可配备使用各种储能系统（铅酸、锂电池）。OPC UA可用于参数化设置缓冲时间和阈值，评估电池充电水平或剩余缓冲时间等诊断信息。西门子Sitop电源可广泛应用于汽车、食品和制药行业、石油和天然气行业、工厂工程以及生产、楼宇和过程自动化的特种机械制造行业。

如今，全球4200多家供应商在1700多万项应用中使用了超过35000种平台无关型产品。OPC基金会发布了开放式通讯标准OPC UA，以确保更好地利用这些资源：通过工业联盟的方式，建立数据传输标准，以在工业自动化中实现更安全、更可靠的互操作性。为此，OPC基金会制订并坚持执行技术规范，确保企业组织遵循这些规范，与具备行业领先标准的组织密切合作。

（来源：西门子（中国）有限公司）