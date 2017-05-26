从工业 2.0、3.0 到智能制造——第十六届“工业自动化与标准化”研讨会在京隆重召开

2017 年5月 23-24 日，由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员（SAC/TC124）秘书处主办，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（ITEI，以下简称仪综所）承办的第十六届“工业自动化与标准化”2017——“从工业 2.0、3.0 到智能制造研讨会”在北京隆重召开。

国家标准化管理委员会工业二部戴红主任、科学技术部高新司杨咸武副司长、工业和信息化部装备司重大装备处汪宏处长、国家标准化管理委员会工业二部徐全平处长、科学技术部高新司先进制造处王静处长、北京市经济和信息化委员会智能制造与装备工业处耿磊处长等领导到会并致辞。仪综所欧阳劲松所长主持了会议。

本次会议特别邀请了来自国际电工委员会测量控制和自动化技术委员会（IEC/TC65）、电气电子工程师协会（IEEE）标准协会、德国工业4.0标准化委员会、PLCopen国际组织、德国电气电子和信息技术委员会（DKE）、OPC基金会等智能制造相关的国际权威标准化和研究机构的知名专家做专题报告，与参会者共同分享和探讨了智能制造相关领域的国际技术动态和实践经验。

本次会议结合我国实际国情，聚焦智能制造本体，整合关键技术要素，提供多方位权威解析；就我国智能制造实施战略、智能制造与提质增效、智能制造的核心技术和标准、系统集成解决方案及平台化技术展开深入研讨；为推动“中国制造2025”战略、智能制造“十三五”规划、装备制造业标准化和质量提升规划等政策落地提供多方位的“资源”对接，此次研讨会参与的广泛性为历届之首，来自中国工程院、三菱电机、西门子、菲尼克斯电气、罗克韦尔自动化、倍福、TÜV南德、贝加莱、东土科技、艾默生、海天炜业、FDT现场设备集成专委会、GE等18个单位的22位演讲专家，从不同层面和角度，分享了从自动化、数字化、网络化到智能化的实现技术、实施经验、具体产品和解决方案，与500余名国内外产业界、学术界和应用领域的专家和代表们展开了为期2天的技术交流和探讨，并现场展示了相关解决方案及演示系统。

SAC/TC124副主任委员、仪综所欧阳劲松所长做了大会总结发言，对我国智能制造现存问题、发展建议进行了分析，并对关键技术、标准、应用和服务体系进行了重点论述，最后表示仪综所和标委会未来将继续加强与各方的合作，共同推进“中国制造2025”愿景的实现。

具有前瞻性、技术性、实用性的“工业自动化与标准化”研讨会，已被业界有识之士共同视为分享制造之成果、探讨转型之困惑、共谋未来之发展的重要交流平台。本届会议更是在智能制造成为“中国制造2025”主攻方向和突破口的关键时刻，瞄准智能制造这一核心战略，依据中国制造的国情现状和发展特点，重点探讨了“从工业 2.0、3.0 到智能制造”的发展思路，为推动我国智能制造相关技术发展、标准制定、产品研究、企业实施都具有实际的指导意义。

（来源：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 技术推广中心）