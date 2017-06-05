智能制造核心标委会IEC/TC65年会（2017）在美国成功召开

2017年5月8日-19日，国际电工委员会IEC/TC65（工业过程测量、控制和自动化技术委员会）2017年会在美国密尔沃基市召开。IEC/TC65年会为期两周，期间举行了5个工作组（WG），AG（顾问组），4个分技术委员会：SC65A（系统方面）、SC65B（测量和控制设备）、SC65C（工业网络）、SC65E（企业系统中的设备与集成），TC65全会和自动化论坛。来自德国、法国、奥地利，美国、日本、英国、意大利、芬兰，丹麦、荷兰、加拿大、韩国等14个国家的110余位代表参加了此次会议。作为IEC/TC65国内对口标委会（SAC/TC124，全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会）秘书处单位，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（简称仪综所）欧阳劲松所长带队，共14名研究院所、企业、高校专家组成中国代表团分别参会。

年会总结了各工作组及分技术委员会自2015年全体会议以来的工作情况，围绕智能制造参考结构、信息模型、数字工厂、系统集成、设备与系统可靠性、系统能效、工控信息安全、功能安全、产品数据模型与描述、工业无线、系统评估等支撑智能制造的关键技术标准与新工作项目需求进行了深入讨论。

会议期间，我国代表团深度参与，利用前期建立的多种沟通机制，会上会下积极沟通，对《智能制造服务平台制造资源能力服务化接入集成要求》、《自动化设备和系统可靠性数据采集及规范》、《在线水质分析仪性能表示》、《工业控制系统信息安全评估与验收要求》等多项我国自主制定的国际标准提案进行宣讲解读，得到绝大多数各国专家的认可肯定，为标准顺利进入相关制订程序和最终完成赢得了良好的国际支持环境。我国专家丁露博士作为召集人，顺利组织召开了“自动化设备及系统可靠性”特别工作组第8次会议，并在TC65年会上做专题报告，与会专家对该工作组目前的成绩给予高度肯定。

IEC/TC65是智能制造/工业4.0国际标准化的核心技术组织，也是IEC规模最大的技术委员会，专家成员1300多人次，共有55个技术工作组开展相关标准制定工作。为满足智能制造发展新需求，推进协调统一的全球智能制造技术和标准体系建立，IEC/TC65成立了JWG21（智能制造参考模型，与ISO/TC184联合成立）、AHG1（智能制造信息模型）和AHG3（智能制造系统架构）等智能制造专项工作组。此外IEC/TC65中近30个工作组涉及智能制造核心要素，如工业网络，系统可靠性、工业信息安全及功能安全、数据字典与语义描述、设备与系统状态监控，系统集成（FDT、EDDL、FDI、OPCUA）等。参加本次年会对于推动我国自主技术成为IEC国际标准，深入了解智能制造/工业4.0国际上最新的技术和标准化进展，将我国在智能制造工作开展中的优秀成果纳入IEC技术体系具有重要意义，这将助推我国智能制造的顺利实施，为实现“中国制造2025”提供支撑保障。

美国密尔沃基市是罗克韦尔自动化有限公司（Rockwell）的总部所在地。应Rockwell中国区政府事务主管Patrick Powers先生的邀请，5月16日仪综所所长欧阳劲松教授、丁露博士访问了Rockwell总部，并参观了其行业领先的增强现实产品研发实验室。在交流中欧阳劲松所长介绍了我国智能制造相关政策和仪综所近期开展的智能制造研发、标准研制、试验验证平台建设、企业合作等相关工作。Rockwell全球产品标准和法规主管Walter Zoller先生介绍了Rockwell互联企业理念、发展概况及“美国制造业”等政策。双方就智能制造与工业互联网技术应用进行了深入探讨，一致表示愿意在智能制造标准化、验证平台和应用项目建设等方面开展更广泛深入的合作。

（来源：仪综所）