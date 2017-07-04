第29届PROFIBUS和PROFINET国际组织（PI）年会在北京召开

PROFIBUS和PROFINET国际组织（以下简称PI）委托中国PROFIBUS和PROFINET协会（以下简称PI-China）承办的第29届PI主席、PI资格中心（以下称PICC）、PI培训中心（以下称PITC）和PI测试实验室（PITL）联合年会，于2017年6月19日～23日在中国北京成功举办。出席会议的代表共58人，包括PI国际组织主席、副主席、各区域性组织（以下称RPA）主席，以及全球PICC、PITC、PITL负责人和专家等。PI-China主席、执行副主席、理事会理事、秘书长、秘书处专员出席了会议。

按会议日程，联合会议分为三个阶段：

第一阶段6月19日～21日为PI主席会议。全球共有26个RPA主席及代表参加了本次会议。会议由PI国际组织主席Karsten Schneider先生主持。会上，PI-China主席欧阳劲松先生首先代表PI-China及秘书处单位（机械工业仪器仪表综合技术经济研究所）向大会致欢迎词，PI-China执行副主席、西门子（中国）有限公司王海滨先生介绍了PI-China组织结构和秘书处及各工作组的主要工作情况。Schneider先生对上届（第28届）PI主席会议议题的完成情况作了总结，PI秘书处汇报了2016年工作总结和2017年正在进行的工作（包括PI新网站、区域性URLs等）；挪威、韩国RPA主席各自介绍了本地组织的工作。Schneider先生还就为适应工业4.0应用需求PI正在开展的新技术和其他创新技术发展进行报告，包括时间敏感网络（TSN）、高级物理层（APL）、PROFINET用于过程自动化（PROFINET in PA）、IO-Link等。最后，PI-China秘书长刘丹博士应邀就中国制造2025和国内已开展的智能制造项目和工作进展做了专题报告。

PI主席会议

第二阶段6月21日～22日为PICC/PITC/PITL会议

（1）PI资格中心（PICC）会议。PICC会议是PI为使所有资格中心人员保持领先技术水平并了解PI最新技术进展而每年都召开的技术交流会，今年全球共有50位PICC代表加了会议。会议由PICC主席Frithjof Klasen教授主持。本次会议讨论的技术报告内容包括：PROFINET与工业4.0/工业物联网IIOT，时间敏感网络（TSN）、从PROFIBUS到PROFINET应用案例，大型PROFINET网络的工程及验收，简化PROFINET故障排查，电磁电容及等电位联结，OPC UA技术等。

此外，我国已建成7个PROFINET和PROFIBUS资格中心，包括西门子（北京）、菲尼克斯（中国）、北京鼎实、ABB（中国）、西门子（成都）、博森泰克（中国）和仪综所。PI-China秘书长刘丹博士向大会介绍了这些资格中心在国内开展的有特色的技术服务，包括PROFINET第三方开发推广、开发咨询与预测试、开发与诊断技术培训、现场诊断服务、PROFINET创客天使基金等。

PI资格中心（PICC）会议

PI资格中心（PICC）会议

（2）PI培训中心（PITC）会议。共有共有48位PITC代表参加了会议，会议由Peter Thomas先生主持。本次PITC会议讨论内容包括：新PROFINET认证工程师的培训/学习材料结构，PROFINET认证安装工程师的培训/学习材料更新，PROFINET认证培训课程的中心问题数据库开发计划， PROFINET认证系统设计师培训课程的开发建议等。

PI培训中心（PITC）会议

（3）PI测试实验室（PITL）会议。共有21位PITL代表参加了会议，会议由Christian Diedrich先生主持。本次PITC会议讨论内容包括：上次PITL会议的会议纪要以及会员问题，2个帮助文档“如何进行产品认证”和“认证测试框架”的主要修改内容，各工作组的主要工作内容，PROFINET测试工具更新等。

PI测试实验室（PITL）会议

第三阶段6月23日为PROFINET测试系统培训

为了帮助制造商在开发阶段尽早发现问题，PI向所有会员免费提供PROFINET测试系统，即会员从PI网站上（www.profinet.com）下载的测试系统与在PITL测试实验室中使用的一样。本次培训是PI首次组织的面向PROFINET制造商、解决方案供应商、PICC、PITL的关于PROFINET测试系统操作方法的培训，特别邀请了国内PICC技术人员和PROFINET开发解决方案供应商参加。培训由OTH Amberg-Weiden大学的Hans-Peter Schmidt教授及其助手Alexander Gercikow共同完成，共有21人参加。主要培训内容为PROFINET自动实时测试工具（ART），包括ART认证测试案例、ART软件架构、用户测试案例实现和未来新特性等，并进行了现场操作试验。

PROFINET测试系统培训

PI主席会议和PICC/PITC/PITL年会每年举办一次。按照PI惯例年度会议由全球各区域性RPA组织申请轮流主办，本次第29届会议是十年后第二次在中国举办，由PI在中国的区域性组织PI-China主办。会议得到PI-China秘书处单位机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（仪综所）和PI国际组织的全面支持，同时也得到了PI-China理事单位和会员单位的积极配合。会议取得了预期的成果。

全体参会人员

（来源：仪综所）