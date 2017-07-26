中国机械设备工程股份有限公司与ABB签订战略协议

北京，2017年7月18日——近日，ABB与中国机械设备工程股份有限公司（CMEC）在杭州举行的“ABB电力与自动化世界”活动中签订战略合作协议，以进一步深化双方合作关系，携手开拓全球市场。根据协议，双方将充分发挥各自优势，共同开拓全球电力基础设施项目，拓展“一带一路”市场海外工程总承包（EPC）项目。

此次协议涉及电力、工业、交通及基础设施领域，涵盖电网、电站、矿山、钢铁、有色金属、油气化工、机场、船舶、港口等EPC项目，ABB将为CMEC在海外市场提供全面的电力及电气自动化产品、技术和服务。

ABB集团亚洲、中东及非洲区总裁顾纯元表示：“‘一带一路’倡议为ABB与中国企业的合作带来新的机遇。依托ABB全球领先的技术优势、遍布全球100多个国家的业务布局以及丰富的海外项目管理经验，我们正在为包括CMEC在内的越来越多的中国企业提供符合国际标准的产品、技术和服务。未来，我们将通过ABB AbilityTM数字化解决方案进一步帮助客户提升项目管理和执行效率，创造更大价值，实现合作共赢。”

中国机械设备工程股份有限公司总裁张淳表示，作为一家以国际贸易、投资业务、科研设计以及国际服务为主体的大型综合性企业集团，国际工程总承包是CMEC的核心业务。经历近40年的业务发展，工程承包业务已遍及亚洲、非洲、欧洲、南美洲等全球47个国家和地区，形成了以电力能源为核心，交通运输、电力通讯等业务齐头并进的板块布局。

在国际市场上，ABB已与CMEC在安哥拉、科特迪瓦、白俄罗斯、巴基斯坦、土耳其、老挝等国家展开成功合作，基于CMEC承建的工程项目，双方共同为最终客户提供了自动化控制系统、工厂电气系统集成、气体绝缘开关设备、变压器和变电站工程设计等电力与自动化产品、创新技术和解决方案。

紧随中国企业“走出去”的步伐，ABB已经参与了遍布亚洲、中东、非洲及拉丁美洲的70多个国家EPC项目的建设。仅在2016年，ABB就为包括中国中车、中国石化、中国石油、北方重工、中材国际等在内的400余家中国企业提供了咨询、设计、工程、制造和服务，并帮助他们解决了不同国家和地区设计标准和行业规范差异化等问题，助其降低项目成本和工程风险。

（来源：ABB）