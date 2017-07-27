IEC/TC65/JWG21智能制造参考模型工作组会议在德国召开

2017年7月17日-20日，由IEC/TC65（工业测控和自动化）与ISO/TC184（工业自动化系统与集成）联合成立的IEC/TC65/JWG21“智能制造参考模型”联合工作组首次会议和IEC/TC65/AHG3“智能制造框架与系统架构”工作组会议在德国法兰克福分别召开。来自德国、法国、美国、中国、日本、奥地利、韩国、瑞典、意大利、荷兰等国50余位专家到会。机械工业仪器仪表综合技术经济研究所标准与检测中心副主任丁露博士、浙江大学李啸晨博士和邵寒山博士分别代表国内对口IEC/TC65和ISO/TC184秘书处参加了此次会议。

会议首先由IEC/TC65和ISO/TC184主席分别介绍各自标委会在智能制造的相关工作，以及对智能制造参考模型的考虑和工作机制建议。随后，IEC/TC65/AHG3、IEC/SC65E/AHG1（智能制造信息模型）、IEC/SMB/SEG7（智能制造系统评估组）、ISO/SAG（工业4.0/智能制造战略顾问组）、ISO/TC184/AHG STLA（标准领域图）等标准化工作组代表汇报相关工作进展。与会专家讨论了智能制造参考模型的生命周期维度，智能制造术语和定义，已有中、德、美、日等国的智能制造参考模型，以及该工作组的工作范围和预期成果。

丁露博士做了题为“中国智能制造标准化及平台建设”的报告，介绍我国智能制造总体规划、相关政策、工作进展等内容，并代表中国详细解读我国智能制造系统架构模型。工作组专家一致认可我国智能制造工程的建设模式与研究思路，并对我国智能制造工作进展表示高度关注。

智能制造是当今全球工业领域的热点议题，而参考模型是智能制造标准化工作的基础。为了在国际范围统一智能制造参考模型及组件基础架构，成立IEC/TC65/JWG21得到了来自IEC和ISO专家的积极响应和参与，预期通过2-3年编制完成全球统一的参考模型。该工作组的成立，对推动智能制造参考模型的技术研究和统一规划具有重大意义。通过参与相关工作，对于深入了解智能制造制造前沿技术和标准化最新进展，将我国研究成果输出到国际标准发挥着重大作用，并将为我国实现“中国制造2025”提供更多参考。

会议同期还召开了IEC/TC65/AHG3“智能制造框架与系统架构”工作组会议。本次会议主要对上次会议及IEC/TC65年会的决议进行确认;汇报IEC/SC65E/AHG1、IEC/SMB/SEG7等相关标准化工作组的工作进展；来自国际自动化协会（ISA）、PLCopen国际组织的代表介绍智能制造相关工作及合作建议；BASF公司代表分享化工行业云平台建设思路；英国、德国、意大利、中国、瑞典专家分别介绍各国智能制造相关政策及最新进展。随后，与会专家围绕智能制造术语和定义、应用案例、信息安全、属性描述等主要议题，讨论了各议题任务组的工作内容及输出成果，并确定了后续工作进度安排。

（来源：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所）