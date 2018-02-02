仪综所建成智能制造基础标准试验验证及服务平台并形成服务能力

近日，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（简称“仪综所”）承担的工信部2015年智能制造专项项目（项目名单附后）陆续通过北京市经济和信息化委员会与北京市财政局联合组织的专家验收。通过验收的7个项目是针对我国智能制造发展现状，聚焦制造本体核心技术，研制并验证涉及数字化车间通用技术要求、测控装备数据字典、集成与互操作、工业控制网络、功能安全与信息安全、智能化产品、系统能效评估等领域基础共性标准（草案）20项，建成智能制造综合试验验证平台；攻克了一批基础共性关键技术；申请发明专利13项，获得软件著作权6项，发表学术论文18篇。如信息模型生成器和信息模型加载器软件工具，可广泛用于制造商建立制造装备/设备信息模型及快速开发OPC UA服务器，实现智能制造集成与互联互通。

图1 仪综所智能制造综合试验验证平台

项目执行期间，仪综所积极发挥IEC/TC65（测控和自动化技术委员会）对口标委会秘书处优势，实现国际标准“引进来”和中国标准“走出去”。一方面，联合国内外企业、高校院所和社会团体，将IEC 62541《OPC 统一架构》和IEC 62453《现场设备工具（FDT）接口规范》等系列国际标准转化为中国国家标准（GB/T 33863和GB/T 29618），并建立了相关国际认可的测试实验室，为智能制造关键核心集成标准落地提供保障；另一方面，成功将项目成果输出为国际标准。如自主提出的《工业自动化设备和系统可靠性第1部分：自动化设备可靠性数据保证及其来源规范》（IEC/TS 63164）国际标准成功立项，并由仪综所丁露博士担任系统与设备可靠性工作组（IEC/TC65/WG22）召集人。这是在IEC/TC65中首次由中国专家担任该职务，标志着我国智能制造相关标准与技术的研究得到国际认可。

仪综所智能制造综合试验验证平台面向多品种离散制造，融合代表德国工业4.0的数字化双胞胎（Digital Twins）技术和代表日本精益制造的e-F@ctory技术，实现虚拟仿真、柔性制造、生产过程监控、能耗管理、产品追溯、安全一体化管控、产品全生命周期管理等面向制造业数字化、网络化、智能化关键核心功能要素。在“车间/工厂”内，通过物联网技术实现制造装备与信息系统的横向、纵向集成；在“车间/工厂”外，通过互联网和云平台实现个性化定制和预测性维护等智能服务，充分展示了由“物联网+互联网”支撑的智能制造网络化体系架构。

图2 领导、专家参观仪综所亦庄基地

通过智能制造专项项目实施及综合试验验证平台建立，仪综所打造出一支优秀的智能制造技术团队，开展了多方面的服务探索，包括：支撑政府决策，科研课题研究，标准研制与验证，企业服务，技术推广，咨询培训，国际合作研发，企业智能制造投入产出分析评估等。成功为高端塑机装备、电子制造、新能源汽车、电工设备、医疗装备及制药、煤化工等行业、企业提供智能工厂/数字化车间总体设计与仿真建模、MES实施、产品数据管理PDM软件开发、系统集成、OPC UA数据采集网关研发、安全评估咨询等技术服务。积极拓展与地方政府和行业协会的技术对接，承担人社部专业技术人才知识更新工程项目，开展智能制造高级研修培训。连续多年以“工业自动化与标准化论坛”为平台，集国内外专家智慧探索我国从工业2.0、3.0，到4.0的实践路径。

图3 仪综所亦庄基地

下一步，仪综所将基于国内企业现状和提质增效实际需求，优化现有平台功能要素，深度挖掘平台功能，规范服务，完善和充实“互联网+云平台+大数据+人工智能”等前沿引领技术架构，联合国内外其他服务平台，共同为推进“两化”深度融合，加快我国制造业高质量发展提供强有力保障。

附表：仪综所承担的2015年智能制造专项项目清单

来源：科研处