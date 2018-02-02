ABB携手伊泰集团打造煤化工智能工厂

ABB近日与中国知名的煤炭生产及深加工企业内蒙古伊泰集团签订煤化工智能工厂战略合作框架协议，以进一步深化双方合作关系，共同开发和实施伊泰集团已建及新建的智能工厂示范项目，并携手开拓海内外煤化工行业的智能工厂业务。

根据协议，ABB将对伊泰集团已建工厂的智能化升级、和以电气、控制、仪表、通讯（ECIT）一体化为基础的新建工厂项目提供全厂智能化解决方案，从而帮助伊泰集团打破工厂“信息孤岛”，打通各系统间的数据连接，利用大数据和协同运营实现提高生产效率和利润、降低投资成本和运营成本、减员增效等目标。除此之外，未来ABB还将与伊泰集团组成联合体，利用双方在各自领域的优势，共同拓展海内外煤化工行业智能化市场。这是ABB利用数字化能力为客户创造价值，并与客户在特定行业强强合作、实现共赢的又一重要成果。

ABB集团亚洲、中东及非洲区总裁、ABB（中国）有限公司董事长兼总裁顾纯元博士在致辞中表示：“当前，新一轮技术升级和产业变革推动工业领域发生着日新月异的变化，数字技术与智能技术已成为全球产业变革的重要推手和发展方向。通过本次合作，ABB将自身的领先技术和切实可行的解决方案与伊泰集团在煤化工领域的行业专长完美结合，携手帮助煤化工企业加快数字化转型和智能化发展，提升在全球市场的核心竞争力。”

ABB集团化工和炼油业务负责人Colin Ward表示：“当前，整个油气和化工行业都处于转型期。为了在第四次工业革命期间实现蓬勃发展，在竞争中立于不败之地，石化行业的领导者们需要了解来自外部与内部的挑战。ABB AbilityTM数字化解决方案和ABB在全球石化行业五十余年的丰富经验，是应对并战胜这些挑战的最佳选择。”

伊泰煤化工智能工厂项目负责人、伊泰集团煤化工管理部副总经理张代华女士表示：“伊泰集团致力于依靠先进的科学技术，把现代煤化工产业越做越大、越做越强、越做越精细。与此同时，我们也面临着提升经济效益和市场竞争激烈的压力。伊泰集团希望借助ABB的数字化解决方案和服务实现工厂的智能控制与管理优化，从而降低生产成本、保障安全、提升生产运行效率和信息化水平，真正实现两化融合与智能化升级。”

成立于1988年的伊泰集团是以煤炭生产、运输、销售为基础、集铁路与煤化工为一体，房地产开发、生态修复及有机农业等非煤产业为互补的大型清洁能源企业，在2017年度中国企业500强中排名第348位，在中国煤炭企业50强中排名第19位。在煤化工领域，伊泰集团在煤间接液化产业的研发和产业化发展方面均处于国内外领先水平。

ABB（ABBN: SIX Swiss Ex）是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业，致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史，ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命，谱写行业数字化的未来。作为全电动汽车国际顶级赛事E级方程式的冠名合作伙伴，ABB也积极投身未来可持续发展，拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区，雇员达13.6万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动，40家本地企业，1.7万名员工遍布于139个城市，线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

来源：ABB集团