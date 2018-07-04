炎炎鹏城，热论智造 ——2018智能制造关键技术标准及行业实践研讨会（深圳站）成功召开

2018年6月27-28日，为期两天的2018智能制造关键技术标准及行业实践研讨会在深圳会展中心隆重召开。本次大会由机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、汉诺威米兰展览（上海）有限公司、中国机电一体化技术应用协会、中国工控网主办，由OPC（中国）基金会、Sercos国际协会、PLCopen国际组织、中国PROFIBUS&PROFINET协会承办。

来自全国智能制造产业领域的专家学者、业界精英云集现场：仪综所、大连理工大学、工控网（北京）数据技术有限公司、沈自所、和利时、贝加莱、倍加福、菲尼克斯、广州数控、万可、研华、力控、亚控等国内外企业、研究院所及高校，干货分享，现场互动，异常火爆。下面，小编就带大家领略会议的精彩。

第一部分：智能制造技术标准 —— OPC UA、PLCopen、TSN … …

大连理工大学 教授 仲崇权：

工厂的发展阶段和趋势路线图：大多数生产企业基本上已由普通工厂（人机混合、计划生产、靠人管理、B2C商业模式），转变成了自动工厂（机器换人、批量生产、人机管理、C2B商业模式），预计到2020年，会陆续建成数字工厂（信息集成、柔性生产、自动管理、C2B商业模式），到2025年，会成为互联工厂（车间互联、订制生产、与人互联、C2F商业模式），到2030年，会建成智能工厂（主动感知、智能生产、自主决策、F2C商业模式）。

数字工厂自动化系统以网络为基础，由关键单元控制部件、运动控制系统、分布控制系统、冗余控制系统及编程开发平台、监控管理开发平台等软硬件产品组成。互联工厂的现场总线、控制总线、车间级管理总线以及云网都直接采用互联网技术，将DCS/PLC/CNC/RCS/PAG统一成一个编程平台，且将开放的感知、控制和驱动融为一体。多种信息借助互联网技术能够有效集成和管理，通过标准化的平台软件使互联工厂要素编码统一、运行数据统一、控制系统具有一致性和互操作性。各层数据通过网络互联可以自由交换，车间之间可以自由互联。智能工厂由工业云和智能工厂组成，云端由工业大数据和行业知识与解决方案以及专家团队组成，提供高智能水平的制造服务能力。智能工厂具有智能感知、深度学习和自主决策能力。上下互动，知识迭代提升，智能水平不断提高。智能工厂和大数据相结合，产生主动定制化生产模式，商业模式变成制造到客户（F2C）。

工控网（北京）数据技术有限公司副总经理 陈然：

智能制造是将物联网、大数据、云计算等新一代信息技术与设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节融合，具有深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。它具有以智能工厂为载体，以关键制造环节智能化为核心，以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征，可有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗。

中国科学院沈阳自动化研究所研究员 张华良：

OPC UA以其跨平台、跨网络、安全性和强大的建模能力，被公认为适用于工业互联网和物联网的通信标准，逐渐为众多自动化设备厂商和软件厂商所采纳。OPC UA不仅能像传统SCADA那样采集设备的数据，也能把物料、工单、质量等和生产相关的所有数据集成起来。可以说，OPC UA生来就适合作为构建数字化工厂的实时数据通信标准。

PLCopen国际组织执行主席 Eelco van der Wal：

PLCopen 是国际上唯一的 PLC 标准组织，通过软件任务分解和重复使用，来解决工业软件日益庞大、复杂度呈指数增长的问题。当今的PLC已经不再局限于“可编程逻辑控制器”这个狭隘的概念了，而是逻辑控制、运动控制和安全控制三位一体，同时具备与上层信息系统、底层传感执行系统以及平级的其它控制系统之间，进行静态信息交换和动态数据通信的功能。为此，PLCopen国际组织制订了在最初的逻辑控制规范的基础上，陆续增加了运动控制规范、功能安全规范、OPC UA信息模型规范、XML交互规范等。

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 教授/研究员 李玉敏：

PROFIBUS & PROFINET国际组织的目标是确定工业4.0环境中重要的通信要求，并将其标准化，以指导PI技术的进一步发展。显而易见，鉴于PROFINET对TCP/IP的开放性以及其标准基于以太网的技术，PROFINET的体系结构更有利于拥抱OPC UA和TSN等技术的融合，对优化配置使系统变得更具可靠性。实时通信将在工厂中不可或缺，即便将来是采用IRT或者TSN，对用户而言，真正的价值是在数据上，转向互联网化，实现未来的数字化，创建新的商业模式，这是毋庸置疑的。

仪综所结合国内企业现状和提质增效实际需求，建成了智能制造综合试验平台，加强与国内智能制造装备、工业软件、工控系统和系统集成企业的合作。特别是凝练我国智能制造、工业互联网等相关技术成果，将我国自主核心技术引入国际标准，在国际标准化工作中发好中国声音，为智能制造技术发展和应用做出中国贡献。

Sercos国际协会 执行主席 Peter Lutz 先生：

智能制造要求基于以太网技术的工业物联网（IIoT）作为互联互通的基础，不能IP寻址的设备将无法得到市场所接受。但是，目前正在普遍使用的传统以太网标准（IEEE 802.3）的带宽利用率很低，不具备实时处理能力，无法满足生产工厂的设备之间的实时性要求。因此，国际电气与电子工程师协会已经着手制定新一代以太网标准TSN（IEEE 802.1），它采用已在数控机床、包装机、印刷机、机器人等苛求领域成功应用了近30年的Sercos协议的通信原理，有效调度数据流量，缩短了时间延迟，保证了工厂设备之间通信所需的实时性和同步性。现有的Sercos设备可以直接通过TSN交换机互连，速度和精度不受任何影响。

Sercos和TSN所倡导的多种协议相互独立地共享网络资源的通信协议，是智能工厂互联互通的基础技术。OPC-UA的Sercos伙伴规范，实现了传感层到云端的纵向集成，以及不同机器设备之间、不同工厂之间的横向集成，增强了不同系统之间的互操作性。TSN和OPC-UA是智能工厂互联互通的关键技术标准。

第二部分：智能工厂解决方案及应用案例

和利时智能有限公司 副总经理 雷志军：

和利时数字化车间智能制造执行系统（MES系统）负责从车间接收工单到产成品入库的全部时间范围内，通过SCADA系统采集各种数据信息和状态信息，与企业资源计划层（ERP）、WMS、PDM系统进行信息交互，实现对工厂全部生产过程的智能化管理。

贝加莱工业自动化（中国）有限公司 市场总监 宋华振：

TSN是IT与OT融合的关键。在机器控制/智能工厂应用场景中，TSN可以实现IIoT数据传输，达到高动态响应需求和产线集成。OPC UA TSN解决了工业互联网的全集成，其中在应用层包括：OPC UA TSN行规+设备类型特定行规、OPC UA信息模型、OPC UA Pub/Sub等。OPC UA TSN可以构建整个工厂架构，实现互联互通，形成一统天下的网络。

倍加福工业自动化有限公司 产品专员 苏道广：

倍加福在工业传感器和防爆技术领域享有盛誉，提供接近开关、光电传感、超声传感、工业视觉、定位传感、倾角和加速度传感、旋转编码器等传感产品和技术，其低频、高频、超高频RFID产品非常强大，应用覆盖面非常广泛，为智能工厂设备的自感知、自预测、自比较、自重组、自优化、自决策等功能提供了技术基础。

菲尼克斯电气软件有限公司 市场经理 宋辉：

符合 PLCopen 制定的 IEC 61131 系列标准的MULTIPROG 和 ProConOS工业软件平台已经包含了工业4.0所需的必要功能，如：软件模块化、再利用、逻辑控制、运动控制、功能安全、OPC UA、XML等。

广州数控设备有限公司 数控研发主任 邓龙军：

由于 Sercos 通信协议具有卓越的性能、20多年成功的苛求运动控制应用历史，广州数控决定将其用于GSK25i CNC控制器、伺服驱动器和IO模块。GSK25i是使用当今数控系统领域前沿科技的高性能、高可靠性的新一代CNC控制器，采用 SoC 硬件架构，系统功能强大，操作方便，最大控制2个通道8个进给轴、3个伺服主轴、任意5轴联动，适用于多功能加工中心、镗、铣、钻、车、磨等机床、复合机床和自动化设备的控制，已经通过欧盟CE和德国TUV认证。GSK25i已成功应用于沈阳机床五轴联动加工中心。在第四届、第六届全国数控技能大赛中，国内外6款同类产品同台竞技，使用GSK25i数控系统的参赛选手获得第一名。

北京力控元通科技有限公司 3D智慧工厂总监 黄伟成：

工业4.0已成为近两年科技领域及财经领域的热门词汇，随着工厂信息化、自动化建设的不断推进，大数据和物联网时代的飞速发展，数据安全和稳定的引起了社会的高度重视。力控FCVP 3D综合可视化管理系统，通过三维直观、交互易用和实时数据对接的方式，实现数据中心园区、楼层、房间、产线、设备、零件全三维虚拟现实浏览监控和全鼠标虚拟现实操作，为智能制造所涉及的数字孪生和虚实结合提供技术手段。

万可电子（天津）有限公司 业务发展及产品经理 陈岗：

全球闻名的万可公司提供从传感层到云端的全系列产品，如：可通讯开关电源、多功能隔离模块、电力监测设备、支持多种通信协议的远程IO、控制器、工程开发软件平台、移动终端应用软件、万可云。

研华（中国）公司工业物联网事业群资深业务经理 蔡裕正：

边缘/雾计算正在兴起。对于海量设备接入，云计算中心架构实现前提是拥有足够的带宽、顺畅的连结性、可忍受云计算分析造成的延迟、可忽略的连接成本、企业愿意将所有数据上云。

北京亚控科技发展有限公司客户经理 薛斐：

OPC统一架构（OPC UA）涵盖了数据访问（DA）、报警和事件（AE）、历史数据访问（HDA）等，并在其基础之上进行了功能扩展。越来越多的OPC UA服务器/客户端已经被集成到设备中，使设备到设备的通信变的可行。OPC UA与OPC相比，在安全性、可靠性、冗余性、平台、互操作性等方面具有明显优势。



本次大会议题务实，内容丰富，既介绍智能制造发展方向，又讲解相关技术标准理论框架，同时也有贴近产业的解决方案和应用案例，为中国产业智能制造转型升级提供参考。