2018年仪器仪表产业发展峰会暨中仪协七届七次理事（扩大）会议通知

各理事单位、会员单位，各行业相关单位：

2018年仪器仪表产业发展峰会暨协会七届七次理事（扩大）会议定于2018年9月11日-13日在北京丰大国际酒店召开。本次产业发展峰会暨协会理事（扩大）会议由中国仪器仪表行业协会主办，聚光科技（杭州）有限公司、和利时科技集团有限公司、北京京仪集团有限公司、中国自动化集团有限公司联合主办，仪器信息网协办，中国和平利用军工技术协会、世信朗普国际展览(北京)有限公司、木华资本管理（昆山）合伙企业（有限合伙）、分析测试百科网、《分析仪器》杂志、《中国仪器仪表》杂志、机经网、中国电工仪器仪表信息网、工业控制系统信息安全产业联盟、《自动化博览》（控制网）、仪众国际等机构和媒体支持。

2018年仪器仪表产业发展峰会的主要内容是：围绕行业发展的热点、难点和焦点问题，汇聚行业企业家、专家学者的观点和评述，交流企业发展战略研究、技术和市场趋势预判；将在宏观经济形势、军民融合、工业互联网、人工智能、自动化技术、检验检测机构资质认定和实验室管理、北斗技术应用、科学仪器发展战略以及环保市场需求发展趋势、行业企业发展典型经验交流等方面邀请相关专家和企业家做专题报告（详见附件1）。

协会七届七次理事（扩大）会议的主要内容是：推举协会八届理事会理事长候选人，听取协会秘书处工作情况汇报，审议会员发展等议案。

会议同期将举办协会成立30周年纪念活动、军工行业国产仪器仪表需求与应用座谈会、中仪协光学仪器分会、试验仪器分会和实验室仪器分会年会、分析仪器分标委会标准宣贯、国产仪器腾飞行动之“创新100”项目论坛等专题活动及组织展览展示。

现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间及安排：2018年9月11日—13日（11日报到）

9月11日19:00-21:00，中国仪器仪表行业协会七届七次理事（扩大）会议，请各理事单位、特邀理事单位及相关会员单位准时出席；

9月12日8:30-17:00，2018年仪器仪表产业发展峰会；

9月12日18:00-20:00,协会成立30周年纪念活动；

9月13日，专题会议及论坛。

二、会议地点：北京丰大国际酒店（北京大兴区经济技术开发区荣华中路20号，交通路线见附件2）

三、参会人员：

协会理事单位、会员单位负责人，协会分支机构秘书长，行业企业、科研单位、金融机构及应用单位负责人。

四、会议住宿：北京丰大国际酒店【单人间：478元/天；双人间合住：259元/天/人】。本次会议统一安排食宿，住宿费自理。

五、会议费：会员单位1200元/人，非会员单位2400元/人。

六、报名方式：

1. 在线报名：www.cima.org.cn

2. 通过传真或邮件发送参会回执表报名（见附件3）。

报名截止时间：2018年8月31日

七、汇款及发票：

1. 协会账号信息：

户名：中国仪器仪表行业协会，开户行：工行北京礼士路支行，账号：0200003609014475572（汇款备注“仪器仪表产业峰会”）

2. 需要会议费增值税专用发票的，请在8月20日前办理汇款，协会通过快递将发票寄给参会代表。

八、联系方式：

协会联系人：

阎晓冬：13811826140（微信同号）；程 红：13910434351

电话：010-68586062；传真：010-68539126

邮箱地址：yanxd@cima.org.cn

酒店联系人：

肖雪：13911014797

中国仪器仪表行业协会

2018年7月30日

峰会报告嘉宾及报告题目

序号 报告嘉宾 报告题目 1 曹远征（中银国际研究公司董事长） 宏观经济形势与政策展望 2 万本太（原环境保护部总工程师） 环保市场需求发展趋势 3 刘经南（中国工程院院士，武汉导航与位置服务工业技术研究院首席科学家） 北斗技术应用 4 乔东（原国家认监委实验室与检测监管部主任） 新形势下的检验检测机构资质认定和实验室管理 5 李佃国（国防科工局经济技术中心主任助理） “民参军”政策和途径 6 于海斌（中科院沈阳自动化研究所所长） 工业互联网—互联网+制造业的一种范式 7 张宏江（原微软亚洲研究院副院长） 人工智能：本质和机会 8 姚纳新【聚光科技（杭州）股份有限公司创始人】 科学仪器发展战略思考 9 邵柏庆（和利时科技集团有限公司董事长） 工业自动化发展趋势 10 姜维利（北京康斯特仪表科技股份有限公司董事长） 形成具有国际竞争力的企业发展之路

（来源：中国仪器仪表行业协会）