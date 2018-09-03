2018年仪器仪表产业发展峰会暨协会七届七次理事（扩大）会议日程表及报告嘉宾简介



一、会议日程表

日 期 内 容 9月11日

（全天） 会议报到 9月11日

19:00-21:00 协会七届七次理事（扩大）会议 9月12日

8:30-17:30 2018年仪器仪表产业发展峰会 9月12日

18:00-20:00 协会成立30周年发展与回顾 9月13日

8:30-12:00 分会场一：军工行业国产仪器仪表需求与应用座谈会 分会场二：国家标准“GB/T 34065-2017 分析仪器的安全要求”宣贯会 分会场三：国产仪器腾飞“创新100”论坛 9月13日

13:00-16:00 分会场四：光学仪器分会座谈会 分会场五：实验室仪器分会年会 分会场六：中仪协试验仪器分会七届四次理事（扩大）会议



二、报告嘉宾简介

报告嘉宾：曹远征

报告题目：宏观经济形势与政策展望

嘉宾简介：中银国际研究公司董事长，经济学博士，著名经济学家，国家特殊津贴获得者。

报告嘉宾：万本太

报告题目：环保市场需求发展趋势

嘉宾简介：原环境保护部总工程师，经济学博士、研究员、博士生导师

报告嘉宾：刘经南

报告题目：北斗应用技术

嘉宾简介：中国工程院院士，武汉导航与位置服务工业技术研究院首席科学家

报告嘉宾：乔东

报告题目：新形势下的检验检测机构资质认定和实验室管理

嘉宾简介：国家认监委实验室与检测监管部主任，食品与营养工程博士

报告嘉宾：李佃国

报告题目：“民参军”政策和途径

嘉宾简介：国防科工局经济技术发展中心，主任助理，现负责中心军民融合相关工作

报告嘉宾：于海斌

报告题目：工业互联网——互联网+制造业的一种范式

嘉宾简介：中国科学院沈阳自动化研究所所长，博导, 研究员；沈阳新松机器人股份有限公司董事长

报告嘉宾：颜水成

报告题目：人工智能杂谈

嘉宾简介：360集团副总裁，人工智能研究院院长，国家千人计划特聘专家

报告嘉宾：姚纳新

报告题目：科学仪器发展战略思考

嘉宾简介：聚光科技创始人、首席执行官，海邦基金创始人

报告嘉宾：邵柏庆

报告题目：工业自动化发展趋势

嘉宾简介：和利时科技集团董事长、总经理

报告嘉宾：姜维利

报告题目：形成具有国际竞争力的企业发展之路

嘉宾简介：北京康斯特仪表科技股份有限公司创始人、董事长