2018年仪器仪表产业发展峰会暨协会七届七次理事（扩大）会议日程表及报告嘉宾简介

一、会议日程表
|
日 期
|
内 容
|
9月11日
|
会议报到
|
9月11日
|
协会七届七次理事（扩大）会议
|
9月12日
|
2018年仪器仪表产业发展峰会
|
9月12日
|
协会成立30周年发展与回顾
|
9月13日
|
分会场一：军工行业国产仪器仪表需求与应用座谈会
|
分会场二：国家标准“GB/T 34065-2017 分析仪器的安全要求”宣贯会
|
分会场三：国产仪器腾飞“创新100”论坛
|
9月13日
|
分会场四：光学仪器分会座谈会
|
分会场五：实验室仪器分会年会
|
分会场六：中仪协试验仪器分会七届四次理事（扩大）会议
二、报告嘉宾简介
报告嘉宾：曹远征
报告题目：宏观经济形势与政策展望
嘉宾简介：中银国际研究公司董事长，经济学博士，著名经济学家，国家特殊津贴获得者。
报告嘉宾：万本太
报告题目：环保市场需求发展趋势
嘉宾简介：原环境保护部总工程师，经济学博士、研究员、博士生导师
报告嘉宾：刘经南
报告题目：北斗应用技术
嘉宾简介：中国工程院院士，武汉导航与位置服务工业技术研究院首席科学家
报告嘉宾：乔东
报告题目：新形势下的检验检测机构资质认定和实验室管理
嘉宾简介：国家认监委实验室与检测监管部主任，食品与营养工程博士
报告嘉宾：李佃国
报告题目：“民参军”政策和途径
嘉宾简介：国防科工局经济技术发展中心，主任助理，现负责中心军民融合相关工作
报告嘉宾：于海斌
报告题目：工业互联网——互联网+制造业的一种范式
嘉宾简介：中国科学院沈阳自动化研究所所长，博导, 研究员；沈阳新松机器人股份有限公司董事长
报告嘉宾：颜水成
报告题目：人工智能杂谈
嘉宾简介：360集团副总裁，人工智能研究院院长，国家千人计划特聘专家
报告嘉宾：姚纳新
报告题目：科学仪器发展战略思考
嘉宾简介：聚光科技创始人、首席执行官，海邦基金创始人
报告嘉宾：邵柏庆
报告题目：工业自动化发展趋势
嘉宾简介：和利时科技集团董事长、总经理
报告嘉宾：姜维利
报告题目：形成具有国际竞争力的企业发展之路
嘉宾简介：北京康斯特仪表科技股份有限公司创始人、董事长
您必须登录才能发表评论。