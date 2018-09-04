ABB预见未来：数字化与互联

以“预见未来：数字化与互联”为主题的第七届ABB大学生创新大赛今天在北京圆满落下帷幕。经过激烈角逐，来自吉林大学的陈旭凭借其创新设计从19支入围团队中脱颖而出，一举夺冠。同时，大赛还评出两组二等奖、3组三等奖、13组入围奖和30组优秀作品奖。



2018年初开赛以来，来自大陆及香港、澳门及台湾地区200余所高校的968组选手踊跃报名参赛，围绕“智慧城市”、“智慧电网”和“智能工厂”三大选题提交参赛作品181份，选题涵盖公共事业大数据、电动汽车基础设施、智能建筑与智能家居、人工智能在电力设备中的应用、电动汽车与电网的交互、新能源并网、智能工厂解决方案、智能工业机器人及应用等领域。

在决赛环节，选手们通过演讲、答辩、展示等多种形式，生动直观地向评委展现大胆的创意和新颖的设计。多位入围选手将人工智能（AI）技术灵活运用于作品设计中，并恰到好处地使用了增强现实（AR）和虚拟现实（VR）等表现手法展示设计理念，表述清晰，逻辑缜密，将工程的思维方式和科学的系统观有机结合，完美契合大赛侧重于创新性和可行性的设置初衷，参赛的同时全面提升了创新实践能力。

今年的参赛作品整体质量很高，选手们对于数字化技术和工业与环境的创新结合进行了深入思考，不少作品具备一定程度的实用性操作，一些样机已经很接近产品化。例如荣获一等奖的“高效率低辐射多输出无线充电桌”方案将创意和理论结合，是一款注重能效且非常实用的创新设计。

令评委老师们尤为赞赏的是，选手们将数字化互联技术与行业应用的巧妙结合。他们化身创业团队，在分析市场需求的基础上探索技术突破，设计出很多令人耳目一新的作品，比如基于视觉和语音引导的助残操控与运动系统设计等创意，致力于让未来城市变得更智慧、更宜居；人造肌肉DE材料用高动态响应双向反激电路等作品，展示了选手们在新型能源技术互联互通中的积极探索；SPW-智能显示电焊面罩、基于Vive VR的遥操作机械手等设计，则为打造数字化工厂提供了具体的解决方案。

本届赛事启动后，组委会邀请了公司内外部资深的行业和技术专家，为选手们提供线上和线下培训与交流，备赛的同时也让学生们更多地接触到行业领先的前沿技术。清华大学王喆垚教授是本届大赛的评委之一，他在现场点评同学们的作品时表示：“ABB大学生创新大赛自2012年设立以来，一批具有创新思维、创新意识和创业精神的人才脱颖而出。他们的作品体现出对实际生活的观察和对数字化互联技术的探索。通过比赛设置的各个环节也帮助选手们更全面地思考问题、解决问题，提升了他们的创新实践能力和团队协作能力。”

瑞士驻华公使高晟安连续三年莅临创新大赛的颁奖典礼，他赞扬ABB是瑞士技术创新的典范，创新文化的传承。作为一家源于欧洲、植根中国市场的国际企业，ABB致力于成为中瑞两国创新合作的桥梁，而大学生创新大赛正是ABB践行这一承诺的体现。瑞士是一个有着悠久创新历史的国度。在今年7月瑞士驻华使馆创新周活动期间，30余位学生曾受邀参加了ABB专场活动，近距离感受创新文化，了解科技前沿趋势。



ABB集团中国研究院负责人、ABB中国首席技术官刘前进博士是这一活动的主要推动者之一，从大赛设立之初始终倾力支持，对学生们寄予厚望，他说：“快速发展的数字化时代对企业人才提出了新的要求，既需要具备扎实的技术基础，也需要具备创新的数字化素养。ABB大学生创新大赛正是为学生提供了这样一个平台，让大家在了解ABB领先技术、获取专家资源、积累实践经验的同时，培养数字化技能，发现机遇，跨界融合，支持传统企业数字化转型，为实现‘中国智造’夯实基础，破浪前行。”

活动当天，来自ABB贝加莱的代表分享了推动校企合作、促进产学研结合方面的举措，包括贝加莱与西北工业大学合作开设的旨在提高机电软一体化系统工程设计素质的慕课（MOOC）《装备自动化工程设计与实践》，以及面向大学生组织的学界联盟大会和围绕自动化开展的相关竞赛，鼓励学生们参与更广维度的创新实践。

ABB大学生创新大赛创办于2012年，旨在为高校学生搭建一个激发创新热情、培养创新能力和展示创新成果的开放式舞台。此前六届比赛分别以“电力技术创新的力量”、“创新畅想未来”、“智能技术 智慧跨越”、“创新带来美好世界”、“智能，互联，协作，创新”和“数字化谱写未来”为主题，已累计吸引来自中国大陆及香港、澳门和台湾200余所高校的近8000名选手踊跃参与。

ABB（ABBN: SIX Swiss Ex）是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动控制领域的技术领导企业，致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史，ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链，应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景，谱写行业数字化的未来。作为ABB国际汽车联盟电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴，ABB也积极投身未来可持续发展，拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区，雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动，40家本地企业，1.8万名员工遍布于142个城市，线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。