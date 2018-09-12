中仪协七届七次理事（扩大）会议在北京召开

9月11日，中国仪器仪表行业协会七届七次理事（扩大）会议在北京召开，来自协会理事单位、特邀理事单位、会员单位以及协会分支机构负责人160余人参加了会议，会议由殷卫宁副理事长主持。

会议听取了协会专职副理事长兼秘书长李跃光同志关于2018年协会工作汇报和关于仪器仪表产业发展峰会筹备情况的说明。今年的协会工作主要在服务理念、服务意识及服务行动上有了创新和发展，通过各种努力加强了与会员企业的联系。今年峰会将以“聚英才、融智慧、求创新、谋发展”为主题，邀请了行业内知名专家、学者做专题报告，致力于将仪器仪表产业发展峰会打造成年度行业盛会及行业内主要的平台。

会议表决通过了关于推举协会第八届理事会理事长候选人的议案，同意推举吴朋同志为中国仪器仪表行业协会第八届理事会理事长候选人。会议表决通过了关于副理事长变更的议案，同意哈尔滨电工仪器仪表研究所有限公司董事长刘文同志、华立科技股份有限公司现任总裁程卫东同志接任协会第七届理事会副理事长。会议表决通过了关于吸收新会员的议案，正式吸收上海晋想仪表科技有限公司等40 家单位为协会会员。会议表决通过了关于协会变更办公地址的议案。



中国仪器仪表行业协会七届七次理事（扩大）会议圆满召开！