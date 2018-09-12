2018年仪器仪表产业发展峰会盛大开幕

2018年9月12日，一年一度的行业盛会——2018年仪器仪表产业发展峰会（以下简称“峰会”）在北京丰大国际酒店隆重召开。著名经济学家曹远征、原环境保护部总工程师万本太、武汉大学卫星导航定位技术研究中心主任姜卫平、国防科工局军工项目审核中心有关专家、中国仪器仪表行业协会理事长吴朋，以及中国仪器仪表行业协会副理事长、会员代表共400多位嘉宾共同出席了本次会议。



2018年仪器仪表产业发展峰会

峰会由中国仪器仪表行业协会主办，聚光科技（杭州）股份有限公司、和利时科技集团有限公司、北京京仪集团有限责任公司、中国自动化集团有限公司联合主办，仪器信息网协办，得到了中国和平利用军工技术协会、世信朗普国际展览(北京)有限公司、木华资本管理（昆山）合伙企业（有限合伙）、分析测试百科网、《分析仪器》杂志、《中国仪器仪表》杂志、机经网、中国电工仪器仪表信息网、工业控制系统信息安全产业联盟、《自动化博览》（控制网）、仪众国际等机构与媒体的联合支持。

中国仪器仪表行业协会副理事长、重庆材料研究院有限公司董事长刘庆宾主持开幕式

今年的峰会以“聚英才、融智慧、求创新、谋发展”为主题，报告环节围绕行业发展的热点、难点和焦点问题，汇聚行业企业家、专家学者的观点和评述，交流企业发展战略研究、技术和市场趋势预判、宏观经济形势、军民融合、工业互联网、人工智能、自动化技术、检验检测机构资质认定和实验室管理、北斗技术应用、科学仪器发展战略以及环保市场需求发展趋势、行业企业发展典型经验交流等方面的心得和经验，引导企业提升整体实力，推动行业健康发展。

中国仪器仪表行业协会理事长、中国四联仪器仪表集团有限公司总经理吴朋致辞

中国仪器仪表行业协会理事长吴朋先生在致辞中表示，新形势下，有关各方应抓住机遇，加大开拓力度，改善产业生态，创新合作方式，加快行业制造过程信息化步伐，夯实企业管理和行业发展基础，提升行业整体竞争力！最后，他还对本次仪器仪表产业发展峰会做出美好展望，并祝愿大会圆满成功。

在400多位现场观众热烈的掌声中，峰会上半段由5位嘉宾带来了精彩主题演讲。内容涵盖：宏观经济形势与政策展望、环保市场需求发展趋势、北斗应用技术、新形势下的检验检测机构资质认定和实验室管理等，多方位启迪仪器仪表产业的创新思维。



宏观经济形势与政策展望

中银国际研究公司董事长曹远征

2017年，中国出口与2016年同期相比有明显增长，美国和欧盟分别为中国出口的第一大和第二大国家和地区。2018年，发生了中美贸易战，如果去全球化的政策得以实施，中国出口将面临更大压力。报告也指出，当前经济正在筑底，意味着不需要为稳增长而采取大规模刺激政策，从而为实质性去杠杆创造了契机。

除货币政策转为中性外，金融监管进一步加强，监管的重心是影子银行，核心是金融去杠杆。

环保市场需求发展趋势

原环境保护部总工程师万本太

报告包含以下5个方面内容：（1）环境质量形势与目标；（2）突出问题与重点任务；（3）企业的商机何在；（4）目前企业的三大风险；（5）几项前沿技术。

报告中指出，随着多项政策的落地实施，环保市场对仪器仪表行业不断提出新的需求，企业在环境监测、污染治理、智能化监测平台、仪器设备、环境咨询等方面均有商机可觅。环境监测中的现场、快速检测仪器，环境治理中的恶臭水体治理、微生物处理技术，以及高分辨、便携式的实验室仪器值得关注。但企业也需防范环保市场可能存在的运维、PPP等风险。







北斗卫星导航系统与智能终端及位置服务

武汉大学卫星导航定位技术研究中心主任姜卫平

工业4.0和中国制造2025的重要技术标志是IoT和CPS，其最终目的是将人、数据、流程和万事万物都联接起来，使各种终端智能和人的身体之间产生紧密联系。智能终端、位置服务是实现IoT/CPS的重要关键，随着IoT/CPS和万物互联的发展，智能终端位置服务前景更是不可限量，市场广阔。精确时空位置感知器件将成为IoT/CPS的标配，为万物互联提供强有力的定位技术支撑。



新形势下的检验检测机构资质认定和实验室管理

国家市场监督管理总局认可与检验检测监管司副司长乔东

国家市场监督管理总局“三定”方案9月10日正式出炉。认可与检验检测监督管理司拟订实施认可与检验检测监督管理制度；组织协调检验检测资源整合和改革工作，规划指导检验检测行业发展并协助查处认可与检验检测违法行为；组织参与认可与检验检测国际或区域性组织活动。对于实验室的监管将从行政许可管理转变为行业管理，继续落实“放、管、服”，强化“四中四路”监管思路，健全检验检测信息系统。



民口企事业进入武器装备科研生产维修领域的基本分析

国防科工局军工项目审核中心参谋肖佑新

报告从应用基础研究、应用研究、先期技术开发等几个角度，分析了民口企事业进入武器装备科研生产维修领域的要求。对大型武器装备系统的配套设备、零部件等，在维修时一般仍选择原厂家的产品，如质优价低的，也可以选择民口企业的产品。在近期，民口企业进入武器装备维修领域，主要是对提供的装备提供维修用的配套产品。民口企业如果要建武器装备修理厂所、修理基地等，需要深入分析相关军种和战区的需求，在有明确需求后方可进行。

上午的峰会在热烈的掌声中告一段落，下午1：30准时复会，将有五位企业家和大家深度交流，下午的报告内容同样精彩！我们翘首期待……