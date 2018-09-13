2018产业发展峰会分论坛—国家标准“GB/T34065-2017分析仪器安全要求”在北京举行

9月13日上午，2018年仪器仪表行业发展峰会分论坛之一——国家标准“GB/T34065-2017分析仪器安全要求”宣贯会在北京丰大国际酒店举行。会议由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会（TC124/SC6）秘书长马雅娟主持。 马雅娟秘书长简要介绍了本次会议的培训内容，首先是安规基础知识介绍——由聚光科技（杭州）股份有限公司可靠性负责人王圣金宣贯GB/T34065国家标准；然后是CE及LVD指令培训，由莱茵检测认证服务（中国）有限公司电子电气服务部项目经理冯骁介绍。

马雅娟秘书长介绍聚光科技（杭州）股份有限公司可靠性负责人王圣金

“GB/T 34065-2017 分析仪器的安全要求”是分析仪器产品国家标准体系中重要的基础标准之一，于2018年2月1日开始正式实施，是指导分析仪器企业生产的重要规范。无论对分析仪器使用者，还是分析仪器产品本身，安全要求都是非常重要的。本标准从标识和文件、防电击、防机械危险等方面对分析仪器的安全要求进行了规范。 作为本标准的主要起草人之一，王圣金老师有12年可靠性工作的经验，他长期从事仪器仪表可靠性设计、可靠性测试、EMC、热设计、流体计算分析、失效分析、安规等，对广义可靠性有较深入的理解。 “GB/T 34065-2017分析仪器的安全要求” 适用于分析仪器产品的研发、制造和检验。该标准在分析仪器行业中的推广和实施将保证分析仪器产品使用过程中的安全可靠性。 现场还进行了安全检测的演示。

马雅娟秘书长介绍莱茵检测认证服务（中国）有限公司电子电气服务部项目经理冯骁

冯骁老师从事检验检测行业超过10年，熟悉分析仪器安全检测国际标准及相关国际认证要求。冯骁老师首先介绍了CE指令和欧盟安全要求，符合CE指令和欧盟安全要求对国有仪器出口有很大的帮助，通过CE认证，有了CE标记就意味着生产厂宣称该产品符合欧盟健康，环境安全和环境保护法，即符合所有的欧盟产品安全法。冯骁老师还介绍了欧盟法规和市场监督等内容。参加培训学员与冯骁老师进行了互动交流。

通过此次宣贯活动，大家加深了对产品安全重要性及CE及LVD指令的理解。