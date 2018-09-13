2018年仪器仪表产业发展峰会主论坛圆满落幕

2018年仪器仪表产业发展峰会下午场一点半正式开始，主持人为中国仪器仪表行业协会副理事长曾艳丽女士。中科院沈阳自动化研究所所长于海斌首先做了下午的开场报告。

中国仪器仪表行业协会副理事长 曾艳丽

中科院沈阳自动化研究所所长 于海斌

关于工业互联网发展，于所长首先介绍了工业互联网的发展背景，第一个工业互联网提案是美国GE“工业互联网”，工业互联网包含智能机器、工作中的人以及先进分析，通过设备、人和数据互联，三个过程实时，并行开展，数据分析同步反映设备状态，实时控制设备动作、精准优化运行效率。传统制造系统存在的问题主要有感知深度不足，互联广度不足，分析的综合预见性不足，因此，我们需要在以上这些方面进行提高。制造业的需求是以互联网为代表的新一代信息技术与制造系统深度融合。而互联网+第三产业已经释放了巨大活力，成为重要经济增长级。总之，智能制造维度，工业互联网不是一张网，是互联的工业系统。未来工业互联网的发展目标是由“信息化网络支撑的互联智能”向“知识驱动的自主智能”发展。

360集团副总裁、人工智能研究院院长、国家千人计划特聘专家 颜水成

人工智能到底该如何理解?颜总表示，他个人对人工智能是抱着谨慎态度的，他认为很多看似很完美的技术畅想并未真正实现，比如自动驾驶与人脸识别，这方面的技术其实并不成熟。人工智能其实是在基础技术能力上在与人的交互中不断提升的。人工智能的四个主要方向有视觉分析、语音分析、语义分析以及大数据分析。之后颜总介绍了深度学习模型以及其应用，简单的谈了360AI的研发与应用。关于人工智能的产业思考：第一：传统企业+AI，通过AI节能增效，利用AI打造行业第二曲线。第二：自动驾驶与无人驾驶，现在技术还不成熟，可以先造电动车，再逐步智能升级。第三：VR/AR，AI最大的未来，就在AI眼镜。

聚光科技（杭州）股份有限公司创始人 姚纳新

姚总首先介绍了聚光科技的一些基本情况，他指出中国科学仪器公司的常见状况总结起来就是生存易，发展难，壮大难上难，行业面临管理，人才，竞争，资金与运营等各种各样的挑战与问题，中国科学仪器公司发展壮大难得内在根本原因是企业缺乏清晰的、可执行的战略思考，战略迷失与战略混乱，最终导致无法有效组织人才与资源，无法形成体系化作战能力和扩张能力，面对这些问题，其实就是战略的问题，公司团队应制定清晰战略和发展路径。聚光的经验是可以先定公司核心战略，再定事业部与部门发展战略，之后是自主创新战略，资本运作战略，人才战略以及业务赋能战略，一步步的推进公司的稳定发展。

和利时科技集团有限公司董事长 邵柏庆

邵董分享了题为《工业自动化发展趋势》的报告，从工业革命到工业智能化，工业现在在计算机技术的驱动下变得越来越高效，通过智能化转型实现卓越运营和可持续发展，目前，信息技术（IT）与运营技术（OT）深度融合，大数据时代已经悄然到来，而且数据的获取与应用更加深入与丰富，同时，工业互联网构建了新的业务模式，信息的价值被放大与凸显，人、物理世界和数字空间三位一体的趋势逐步形成。数据分析的目的是提供有效信息，来改进决策和行动以实现最大的经济效益，可在许多情况下，基本数据分析产生结果的实际应用不多，只有结合过程知识的大数据分析才可以产生新的价值。互联网智能化管理平台可以帮助工业更好的进行管理。人工智能技术和工业互联网赋能自动化系统，自动化的未来是无边界的智能化。努力用自动化改进人们的工作、生活和环境。

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事长 姜维利

姜董首先介绍了北京康斯特的基本情况，北京康斯特已经发展成为一家国际化的公司，目前，已经在欧洲成立了办事处，搭建了全球营销体系，产品销售近百个国家，代理商150多家，17年底全球行业排名第二。根据康斯特的全球化经验，企业国际化的必要条件有四个方面：高度专注，极致品质，极致创新，极致效率。专注，做一款产品，发扬工匠精神，学会给企业做减法。创新，高度重视客户体验，体会客户痛点，高度重视知识产权。设计，设计决定了产品的品质和档次，要高度重视设计。品质，通过各种检测手段与制度体制来提升产品的品质。效率，研发的设计过程决定了制造、维护的效率，利用智能化平台提高效率。其实开拓国际市场最终还是围绕战略，品牌，产品，自信这些方面来进行。

至此，2018年仪器仪表产业发展峰会主论坛的活动圆满落幕，9月13日，行业内各分论坛将全面开启，期待大家的参与！