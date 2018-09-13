2018年仪器仪表产业发展峰会答谢晚宴暨协会成立30周年发展与回顾圆满完成

中国仪器仪表讯：2018年9月12日，2018年仪器仪表产业发展峰会暨协会七届七次理事(扩大)会议在北京召开。

活动现场

当晚，中国仪器仪表行业协会举办了答谢晚宴暨协会成立30周年发展与回顾，邀请了日本电器计测器工业会专务理事吉原顺二先生、中国出入境检验检疫协会王军兵秘书长、中国仪器仪表学会张彤秘书长、中国文化办公设备制造行业协会焦延和秘书长、中国电子仪器行业协会方云秘书长等前来参加今晚的活动，并颁发了功勋会员奖、杰出贡献奖、杰出人物奖、协会建设功勋奖等四个奖项。

中国仪器仪表行业协会专职副理事长兼秘书长李跃光

中国仪器仪表行业协会专职副理事长兼秘书长李跃光就协会三十周年的历程进行回顾与展望，向大家介绍了协会30年的发展大事记。

聚光科技（杭州）股份有限公司创始人、CEO 姚纳新

聚光科技（杭州）股份有限公司创始人、CEO 姚纳新作为领导代表致辞。

功勋会员奖获奖代表合影

杰出贡献奖获奖代表合影

杰出人物奖获奖代表合影

协会建设功勋奖获奖代表合影

在颁奖结束以后，主办方在现场还进行了一个抽奖活动，本次晚会的所有奖品均由协会的会员企业生产制造，而且在协会秘书处采购过程中，这些企业均给出了最优惠的价格，三等奖的奖品是由菲克尼斯生产的防雷插座、二等奖的奖品是由徕卡生产的激光测距仪、一等奖的奖品是由永新光学生产的数码显微镜、特等奖的奖品是由重庆川仪股份生产的壁挂式新风机。 最后，2018年仪器仪表产业发展峰会答谢晚会在欢乐的氛围中落下帷幕。

以下是获奖名单：

功勋会员奖获奖名单 安徽天康（集团）股份有限公司 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 北京北仪创新真空技术有限责任公司 北京布莱迪仪器仪表有限公司 北京京仪北方仪器仪表有限公司 北京京仪集团有限责任公司 北京远东仪表有限公司 北京中科科仪股份有限公司 成都仪器厂 丹东奥龙射线仪器集团有限公司 广东汕头超声电子股份有限公司超声仪器分公司 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 航空工业太原太航科技有限公司 合肥精大仪表股份有限公司 河北宏业永泰流体机械股份有限公司 湖南声仪测控科技有限责任公司 华立科技股份有限公司 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 开封仪表有限公司 莱州华银试验仪器有限公司 麦克奥迪实业集团有限公司 宁波水表股份有限公司 宁波永新光学股份有限公司 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 上海工业自动化仪表研究院 上海光华仪表有限公司 上海光学仪器研究所 上海仪电分析仪器有限公司 上海仪电科学仪器股份有限公司 上海仪器仪表研究所 上海自动化仪表有限公司 沈阳仪表科学研究院 舜宇光学科技（集团）有限公司 苏州苏试试验集团股份有限公司 苏州一光仪器有限公司 无锡建仪仪器机械有限公司 吴忠仪表有限责任公司 梧州奥卡光学仪器有限公司 西仪股份有限公司 肇庆自动化仪表有限公司 浙江苍南仪表集团股份有限公司 中国四联仪器仪表集团有限公司 中环天仪股份有限公司 中机试验装备股份有限公司 重庆材料研究院有限公司 重庆工业自动化仪表研究所 重庆耐德工业股份有限公司 重庆银河试验仪器有限公司

杰出贡献奖获奖名单 安徽天康（集团）股份有限公司 北京东西分析仪器有限公司 北京国电智深控制技术有限公司 北京海光仪器有限公司 北京康吉森自动化设备技术有限责任公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京六一生物科技有限公司 北京普析通用仪器有限责任公司 承德热河克罗尼仪表有限公司 大连依利特分析仪器有限公司 菲尼克斯(中国)投资有限公司 工装自控工程（无锡）有限公司 汉威科技集团股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司 和利时科技集团有限公司 河南许继仪表有限公司 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 江苏林洋能源股份有限公司 聚光科技（杭州）股份有限公司 南京东利来光电实业有限责任公司 宁波奥崎自动化仪表设备有限公司 宁波三星医疗电气股份有限公司 宁波水表股份有限公司 三川智慧科技股份有限公司 上海爱斯佩克环境设备有限公司 上海安亭科学仪器厂 上海工业自动化仪表研究院有限公司 上海天美科学仪器有限公司 上海新华控制技术（集团）有限公司 上海仪电科学仪器股份有限公司 沈阳仪表科学研究院有限公司 舜宇光学科技（集团）有限公司 苏州苏试试验集团股份有限公司 威胜集团有限公司 无锡英特派金属制品有限公司 鑫国集团有限公司 优利德科技（中国）股份有限公司 长沙开元仪器股份有限公司 浙江迪元仪表有限公司 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 浙江中控技术股份有限公司 中国科学院沈阳自动化研究所 中环气象仪器有限公司 重庆川仪自动化股份有限公司 重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司 重庆四达试验设备有限公司

杰出人物奖获奖名单 单位名称 姓名 职务、职称 安徽天康（集团）股份有限公司 毛文章 总经理 北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司 武惠忠 副总经理、总工 北京北仪创新真空技术有限责任公司 王红雪 技术研发中心党支部书记 北京东西分析仪器有限公司 李选培 创始人 北京京仪北方仪器仪表有限公司 李屹 总经理 北京泰克仪器有限公司 赵建文 总经理、总工程师 承德热河克罗尼仪表有限公司 刘林辉 总经理 大连依利特分析仪器有限公司 李彤 董事长兼总经理 丹东通博电器（集团）有限公司 张寒棣 总经理 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 刘献成 经理 杭州百富电子技术有限公司 许承刚 执行总裁 和利时科技集团有限公司 邵柏庆 董事长 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 李玉敏 现场总线专委会秘书长、副总工程师 江苏林洋能源股份有限公司 朱德省 副总经理 江阴长仪集团有限公司 闫书芳 事业部总经理 聚光科技（杭州）股份有限公司 姚纳新 首席执行官CEO 莱州华银试验仪器有限公司 董益民 董事长总经理 麦克奥迪实业集团有限公司 曾伟 运营总监 宁波永新光学股份有限公司 毛磊 副董事长、总经理 山东计保电气有限公司 荣博 董事长 上海爱斯佩克环境设备有限公司 刘龙官 总裁兼最高顾问 上海辰竹仪表有限公司 王竹平 董事长兼总经理 上海光学仪器研究所 倪争技 副所长 上海仪电科学仪器股份有限公司 汤志东 董事长、总经理、高工 沈阳仪表科学研究院有限公司 曾艳丽 董事长兼总经理 舜宇光学科技（集团）有限公司 王文杰 执行董事/常务副总裁 苏州东菱振动试验仪器有限公司 王孝忠 董事长、总经理 苏州苏试试验集团股份有限公司 钟琼华 董事长 无锡建仪仪器机械有限公司 华玮 董事长兼总经理 无锡市恒通电器有限公司 秦冬雷 总经理 无锡英特派金属制品有限公司 尹克勤 董事长兼总经理 西安东风机电股份有限公司 张鹏 总工程师、高级工程师 孝感松林国际计测器有限公司 刘凤生 董事长 鑫国集团有限公司 秦有国 董事长 徐州阿卡控制阀门有限公司 程路 董事长 优利德科技（中国）股份有限公司 洪少俊 董事长 长沙开元仪器股份有限公司 罗建文 董事长 高级工程师 浙江万胜智能科技股份有限公司 邬永强 总经理 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 宦广东 副总工程师 中国四联仪器仪表集团有限公司 向晓波 党委书记、董事长 重庆材料研究院有限公司 刘庆宾 董事长、教授级高工