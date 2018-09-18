2018年仪器仪表产业发展峰会集锦（一） 政府 篇

中国仪器仪表行业协会讯：2018年9月12日，仪器仪表行业年度盛会——2018年仪器仪表产业发展峰会（以下简称“峰会”）在北京丰大国际酒店隆重召开。江西省共青城市招商人员参加此次峰会，并向仪器仪表行业企业推介共青城国家高新技术产业开发区。

峰会期间，9月13日上午由中国仪器仪表行业协会组织共青城市招商代表一行，围绕仪器仪表行业在实施‘智能制造’促进产业升级中所起的作用这一主题，参观了机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称“仪综所”）亦庄基地——智能制造综合试验平台、和利时科技集团有限公司（电子公司）智能制造数字化车间。

在仪综所亦庄基地，仪综所副总工程师李玉敏研究员向来宾介绍了该所发展历程、服务职能和业务范围，重点报告了近年来承担完成的国家“863”计划项目、重大科技专项、科技支撑计划、基础共性技术专项、科研院所社会公益研究和开发研究专项，国家软科学研究计划、工业转型升级、强基工程等国家重大科学技术研究与开发项目和人才培养计划等。随后，仪综所梅恪副所长引领参观团详细讲解了智能制造标准试验验证平台的关键技术、核心要素和促进企业转型升级将发挥的作用，参观团现场了解和体验了智能制造定制化生产模式、全生命周期生产管理和电子产品生产控制综合试验平台全过程。