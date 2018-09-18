2018年仪器仪表产业发展峰会集锦（三） 中国自动化集团 篇——中国自动化下属两个企业榜上有名

中国仪器仪表行业协会讯：9月12日，2018年仪器仪表产业发展峰会在北京丰大国际酒店举行，作为一年一度的行业盛会，吸引了众多行业人士参加。当晚中国仪器仪表行业协会还举办了答谢晚宴暨协会成立30周年发展与回顾，并颁发了众多奖项，而中国自动化集团的两个全资子公司北京康吉森自动化设备技术有限责任公司与吴忠仪表有限责任公司，分别获得了杰出贡献奖和功勋会员奖。

北京康吉森自动化设备技术有限责任公司获得杰出贡献奖

吴忠仪表有限责任公司获得功勋会员奖

中国自动化集团有限公司作为本次峰会的联合主办单位，不仅对协会的发展做出了很大贡献，同时对我国石油化工行业的自动化安全提升也一直在做着努力。

中国自动化集团专注于为石化行业提供安全和关键控制系统以及控制阀。其石油化工行业的主要产品包括机组专家控制系统（iMEC）、安全仪表系统（SIS）、安全操作管理系统（iSOM）、火灾和气体检测保护系统 (FGS)、透平发电机组控制系统（DEH），以及自动控制阀系统等。

中国自动化集团旗下全资子公司包括：北京康吉森自动化设备技术有限责任公司、吴忠仪表有限责任公司、北京中京工程设计软件技术有限公司、北京康吉森技术有限公司、北京康吉森节能环保技术有限公司，为中国自动化集团国内五大主营业务公司。美国TRI-SEN系统公司为集团海外业务公司，业务范围覆盖北美洲、拉丁美洲、东亚、东南亚、南亚、中东地区和欧洲。

中国自动化集团通过有机增长及兼并收购实现了企业的高速发展，凭借在石化行业无可比拟的优势以及强劲的业务增长能力，实现了自2007年起在石油化工行业的市场占有率达72%的傲人成绩。集团自1999年成立以来，在石油化工行业已销售约4000套安全及紧急控制系统。

中国自动化集团有限公司将继续凭借独特的竞争优势，清晰的发展战略与经验丰富的专业管理团队，凭借雄厚的工程能力及庞大的销售网络，致力成为全球主要工业及电器自动化系统的供应商之一。