2018年仪器仪表产业发展峰会集锦（二） 聚光科技 篇——仪器仪表行业盛会迎来聚光科技深度参与

中国仪器仪表行业协会讯：2018年9月11日-13日，2018年仪器仪表产业发展峰会在北京丰大国际酒店召开。本次产业发展峰会中国仪器仪表行业协会主办，聚光科技（杭州）股份有限公司为本次大会联合主办方之一，聚光科技创始人、首席执行官姚纳新受邀参会并作“科学仪器发展战略思考”的主题报告。

聚光科技创始人、首席执行官姚纳新

根据中国科学仪器公司的常见状况，姚纳新分析了中国科学仪器公司发展壮大难的内部和外部主要原因。从企业内在的根本原因看，主要在于：企业缺乏清晰的、可执行的战略思考，战略迷失与战略混乱，最终导致无法有效组织人才与资源，无法形成体系和作战能力、扩张能力，呈现经营短视化、随意化、机动化的状况。姚纳新认为：“这是管理的问题，是人才的问题，也是资源的问题，但最根本是公司战略的问题”。为此提出了“科学仪器公司如何破解发展难题？”命题，并结合聚光科技自2002年成立发展到2017年收入达27.99亿元规模的历史，充分探讨如何破解这一难题的思路和方法。

“聚光科技的创立，来源于一个梦想：成为全球高端科学仪器的领军企业，这是我们公司的最核心战略。”姚纳新说，聚光科技秉持着技术领先的发展战略，一直维持高水平研发投入占比，成立初期是百分之十几，到现在二十多亿规模后依然保持在8%以上。另一方面，建立组织和流程保障，从2004年就引进了IPD集成产品开发的流程，形成了比较好的矩阵式的组织管理模式和流程体系。第三是创新人才保障，通过十余年时间的快速发展，聚光科技目前拥有500余人的研发团队，其中硕博比例40%以上。聚光科技连续4年入选“福布斯-中国最具潜力企业百强”；荣获两次“国家科技进步二等奖”，拥有“国家企业技术中心”，被评为“国家创新型企业”。专注于为各行业用户提供先进的技术应用服务和绿色智慧城市解决方案，主营业务包括：环境与安全监测管理，环境治理，智慧水利水务，生态环境综合发展，智慧工业，智慧实验室。

聚光科技全球业务拓展至亚洲、欧洲、北美洲、非洲和大洋洲等众多地区，公司拥有超过1200人的运维服务人员。聚光科技在企业规模、研发实力和市场占有率等多方面位居国内同行前列，成为中国分析仪器行业和环保监测仪器行业龙头企业，以及中国环境与安全检测分析仪器领域重要的创新平台与产业化基地。

在当晚的答谢晚宴暨协会成立30周年发展与回顾活动上，聚光科技创始人、首席执行官姚纳新荣获中国仪器仪表行业协会颁发的杰出人物奖，聚光科技（杭州）股份有限公司荣获中国仪器仪表行业协会杰出贡献奖。