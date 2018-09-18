Wednesday, September 19, 2018

2018年仪器仪表产业发展峰会集锦（四） 和利时 篇—— 和利时3+1模式加强传统自动化自主可控、信息安全

星期二, 九月 18, 2018, 15:44，此篇文章发布在 行业新闻, 行业新闻

    中国仪器仪表行业协会讯：2018911-13日，2018年仪器表产业发展峰会暨协会七届七次理事（扩大）会议在北京丰大国际酒店召开。本次产业发展峰会暨协会理事（扩大）会议由中国仪器仪表行业协会主办，和利时科技集团有限公司为本次大会联合主办方之一，集团董事长CEO邵柏庆受邀参会并发言。

和利时集团董事长、CEO邵柏庆

    邵柏庆董事长以工业自动化发展趋势为题简要介绍了工业革命发展历程、智能制造的内涵、基于工业模型的大数据分析、工业互联网构建新的业务模式及ITOT深度融合的趋势等内容。邵董还分享了当前和利时集团3+1的新业务发展模式，3+1模式是指通过数字化转型赋能和利时集团现有三大业务模块，最终形成工业互联网整体解决方案。和利时集团为此推出了HiaCloud平台，该平台是面向工业企业的工业互联网集成开发平台，通过该平台的应用可以将传统自动化提升到自主可控、信息安全的水平，推动工业产业的成熟度。

    当晚，协会举办了答谢晚宴暨协会成立30周年发展与回顾活动，并颁发了功勋会员奖、杰出贡献奖、杰出人物奖、协会建设功勋奖等四个奖项。

    和利时集团荣获杰出贡献奖，该奖项主要表彰业内杰出企业，获奖的要求包括：仪器仪表业务收入在本专业中名列前茅；主营仪器仪表产品具有自主知识产权，技术水平居国内领先地位；仪器仪表产品在国家重大工程项目中取得突破性应用，在替代进口、出口创汇等方面成绩显著；在资本运作、资源整合、承担社会责任以及开展公益活动方面成效显著，社会影响力大等。

    邵柏庆董事长荣获杰出人物奖。该奖项主要表彰在经营管理、科技创新、人才培养、专业技能岗位等方面表现突出成绩显著、曾获省部级以上奖项或表彰的业内杰出人士。和利时科技集团有限公司荣获了中国仪器仪表行业协会杰出贡献奖

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