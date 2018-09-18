2018年仪器仪表产业发展峰会集锦（四） 和利时 篇—— 和利时3+1模式加强传统自动化自主可控、信息安全

中国仪器仪表行业协会讯：2018年9月11日-13日，2018年仪器表产业发展峰会暨协会七届七次理事（扩大）会议在北京丰大国际酒店召开。本次产业发展峰会暨协会理事（扩大）会议由中国仪器仪表行业协会主办，和利时科技集团有限公司为本次大会联合主办方之一，集团董事长CEO邵柏庆受邀参会并发言。

和利时集团董事长、CEO邵柏庆

邵柏庆董事长以“工业自动化发展趋势”为题简要介绍了工业革命发展历程、智能制造的内涵、基于工业模型的大数据分析、工业互联网构建新的业务模式及IT与OT深度融合的趋势等内容。邵董还分享了当前和利时集团3+1的新业务发展模式，3+1模式是指通过数字化转型赋能和利时集团现有三大业务模块，最终形成工业互联网整体解决方案。和利时集团为此推出了HiaCloud平台，该平台是面向工业企业的工业互联网集成开发平台，通过该平台的应用可以将传统自动化提升到自主可控、信息安全的水平，推动工业产业的成熟度。

当晚，协会举办了答谢晚宴暨协会成立30周年发展与回顾活动，并颁发了功勋会员奖、杰出贡献奖、杰出人物奖、协会建设功勋奖等四个奖项。

和利时集团荣获杰出贡献奖，该奖项主要表彰业内杰出企业，获奖的要求包括：仪器仪表业务收入在本专业中名列前茅；主营仪器仪表产品具有自主知识产权，技术水平居国内领先地位；仪器仪表产品在国家重大工程项目中取得突破性应用，在替代进口、出口创汇等方面成绩显著；在资本运作、资源整合、承担社会责任以及开展公益活动方面成效显著，社会影响力大等。

邵柏庆董事长荣获杰出人物奖。该奖项主要表彰在经营管理、科技创新、人才培养、专业技能岗位等方面表现突出成绩显著、曾获省部级以上奖项或表彰的业内杰出人士。和利时科技集团有限公司荣获了中国仪器仪表行业协会杰出贡献奖。