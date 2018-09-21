2018年仪器仪表产业发展峰会集锦（七） 企业篇——仪器仪表行业企业家精英齐聚

中国仪器仪表行业协会讯2018年9月12日，仪器仪表行业年度盛会——2018年仪器仪表产业发展峰会（以下简称“峰会”）在北京丰大国际酒店隆重召开。各企业主要领导人（及领导班子）积极参与，峰会期间，我们随机征询了部分企业代表对峰会的看法，诸多企业的老总在谈到对此次峰会的看法及感受时，表达此次峰会涵盖宏观经济形势、军民融合、科学仪器发展战略以及环保市场需求发展趋势等诸多方面的报告，让他（她）们受益匪浅，并且和参加此次峰会的行业企业家、专家学者进行交流的过程中亦收获了很多企业发展战略研究、技术的经验。同时祝贺2018年仪器仪表产业发展峰会圆满结束，期望明年峰会越办越好，明年峰会再相汇。

部分企业家风采

峰会不仅是“智力脑力”的峰汇，还是行业内大家庭成员相聚的平台。

获奖照片

现场照片

峰会不仅是“智力脑力”的峰汇，更是企业展示品牌、宣传产品的窗口。

北京海光仪器有限公司

北京海光仪器有限公司以原子荧光光度计、原子吸收分光光度计、测汞仪、流动分析仪、快速溶剂萃取仪和等离子体发射光谱仪等分析仪器为主要产品，广泛应用于食品药品、环境监测、农业、质监、自来水、检验检疫、地质、第三方检测、科研等领域

宁波永新光学股份有限公司

永新光学是中国光学显微镜的龙头企业、国家级高新技术企业、中国仪器仪表行业协会副理事长单位、光学仪器分会理事长单位和光学显微镜国家标准制订单位，主导 ISO 显微镜标准制定，拥有“NOVEL”、“江南”和“INOVO” 等自主品牌

北京华科仪科技股份有限公司

北京华科仪科技股份有限公司主要生产化学水分析仪器、可燃气体探测器/有毒气体报警器、实验室油分析仪器、环保监测设备、水处理装置、数据采集监控系统等六大类50多种产品，可向电力、石化、制药、新能源及环保、科研等领域提供数十种行业成套解决方案。

上海工业自动化仪表研究院有限公司

上海工业自动化仪表研究院有限公司（简称“自仪院”），创建于1956年10月，系原机械工业部直属的行业归口科研机构，是从事工业自动化仪表产品和生产过程自控系统研究、开发、生产、应用和试验的综合性科研院所，在国内外自动化仪表领域享有较高的知名度和声誉。

无锡智能自控工程股份有限公司

无锡智能自控工程股份有限公司主要生产各类气动、电动控制阀，并承接控制装置与控制系统的集成等业务，产品广泛运用于石化、钢铁、冶金、电力、环保、能源、食品等领域

沈阳仪表科学研究院有限公司

沈阳仪表科学研究院有限公司（原名沈阳仪表科学研究院）是始建于1961年5月5日的国家级科研院所，1999年7月1日转制为企业，是我国首批转制的242家国家级科研院所之一，隶属于中国机械工业集团有限公司。

苏州一光仪器有限公司

苏州一光仪器有限公司自1968年研制成功2秒光学经纬仪以来，致力于为我国测绘领域提供高品质、高精度、高性能的仪器。公司现有GNSS接收机、全站仪、电子经纬仪、光学经纬仪、水准仪、垂准仪、扫平仪和建筑装潢仪器等八大系列产品，广泛应用于我国轨道交通、船舶建造和建筑施工等重大工程。

北京六一生物科技有限公司

北京六一生物科技有限公司(原北京市六一仪器厂)创建于1970年，国家级高新技术企业，主要生产电泳仪、紫外分析仪、凝胶成像分析系统、酶标仪、基因扩增仪等检验分析设备。

中航工业太原太航科技有限公司

中航工业太原太航科技有限公司重点发展汽车零部件的传感器技术、安全技术、仪表显示技术，积极加快航电技术向汽车电子的技术转化；计量测控系统产品重点加快电子称重装置、流体计量检测装置、弹性敏感基础元件和智能机电产品的专业化发展。

开封仪表有限公司

开封仪表有限公司（原开封仪表厂）是国家大型骨干企业，原机械工业部直属重点企业, 是国内大型的流量仪表生产与测试基地, 是研制、生产流量仪表和流量测量装置及液位仪表的专业公司。