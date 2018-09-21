2018年仪器仪表产业发展峰会集锦（五） 国投创新 篇——仪器仪表行业盛会迎来国家先进制造产业投资基金的深度关注

中国仪器仪表行业协会讯：2018年9月12日，一年一度的行业盛会——2018年仪器仪表产业发展峰会（以下简称“峰会”）在北京丰大国际酒店隆重召开。国投创新投资管理有限公司（以下简称“国投创新”）高级研究员宋洪军、张宏受中国仪器仪表行业协会特邀参加了此次会议。两位研究员称赞本次峰会务实接地气，行业特色鲜明，嘉宾质量高，报告含金量十足，为行业发展及深入思考提供了路径，是产投融合的宝贵平台。在峰会召开之隙更是广泛接触了优势企业和报告嘉宾，进一步探讨了产融合作的契机及策略。

国投创新投资管理有限公司研究部高级研究员宋洪军（左）、张宏（右）。

国投创新与中国仪器仪表行业协会于2017年签署战略合作关系，在国投创新对行业企业进行走访调研的过程中，协会提供了很大的协助；同时在企业产业链提升的过程中，国投创新运作管理的先进制造产业投资基金及京津冀产业协同发展投资基金也发挥了建设性作用。相信通过此次2018年仪器仪表产业发展峰会，中国仪器仪表协会与国投创新投资管理有限公司的合作将更加全面、更加完善，共为推动仪器仪表行业的蓬勃发展做出贡献。

关于国投创新投资管理有限公司

国投创新成立于2009年，是按照市场化要求独立运作的专业私募股权管理机构，累计直接和间接管理14只私募股权投资基金、产业投资基金。基金募集规模近600亿元，管理资金涵盖金融机构、全国社保基金、国有及民营资本、中央和地方财政资金，已成为国内最大的专业私募股权管理机构之一。

国投创新专注先进制造产业、智能汽车及新能源汽车产业、生命科学大健康产业、绿色环保产业和TMT等投资领域。具有严格的投资业务流程、高水准的风险控制体系、行之有效的投后增值服务、优秀的投资业绩和长期稳定的一流核心投资机构。基金在推动企业发展和行业整合、提升企业价值及市场影响力的同时，积极贯彻落实国家意图和产业政策，为国家产业政策制订提供行业信息，有效营造良性循环的先进制造产业生态圈。

为贯彻落实中共中央、国务院设立河北雄安新区的重大决定和《京津冀协同发展规划纲要》，实现京津冀产业协同发展的率先突破，经国务院批准，国家发展改革委、财政部、工业和信息化部三部委联合牵头发起设立京津冀产业协同发展投资基金（以下简称“京津冀基金”） 。

京津冀基金充分利用三地资源优势以及多层次的国家产业政策支持，通过市场化运作及专业化管理，聚焦行业优势骨干企业和布局产业链早期创新源头，通过创新示范基地、专业基金、股权投资等多层次、全方位的投资手段，促进科技成果转化与产业化、探索京津冀产业协同发展，体制机制创新。重点投资于生物医药和高端医疗器械、信息技术、人工智能和机器人、绿色环保、新材料、新能源汽车等领域。