2018年仪器仪表产业发展峰会集锦（八） 媒体篇——仪器仪表行业盛会迎来各大专业媒体深度关注

2018年9月12日，仪器仪表行业年度盛会——2018年仪器仪表产业发展峰会（以下简称“峰会”）在北京丰大国际酒店隆重召开，迎来各大专业媒体积极参与并报道，其它同业媒体亦远程关注、及时转载，为峰会的及时报道及传播贡献了积极的力量。同时在主办方中国仪器仪表行业协会的协调及组织下，行业媒体出现首次报道大协同工作。

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