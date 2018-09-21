2018年仪器仪表产业发展峰会集锦（六） 表彰人物 篇——筑梦国产实验室仪器 推动产业腾飞发展

导读：协会成立30年来，诸多老领导、老前辈为行业发展及协会发展起了非常重要、非常积极的作用和贡献。有幸王家龙老先生能亲临会场，做此采访以示向所有老领导、老前辈表达深深的敬意及谢意！

中国仪器仪表行业协会讯在2018年仪器仪表产业发展峰会现场，我们有幸采访到了原中国仪器仪表行业协会实验室仪器分会副秘书长王家龙先生。他从1988年实验室仪器分会设立开始，一直从事行业工作与分会秘书处建设工作，担任实验室仪器分会专职副秘书长、2015年任分会秘书处顾问，有行业从业三十年的经验，对行业的发展有深刻的理解和认识。在此次峰会上，王家龙先生荣获了中国仪器仪表行业协会“协会建设功勋奖”。

对个人荣誉，王家龙先生看的很淡，他更看重的是国产仪器设备的进步与升级，国产仪器是否可以在检测领域同进口仪器相媲美；从事了一辈子的仪器研究，他最开心的是自己一直在坚持做有意义的事情，一步步地见证了中国检测技术的发展，中国仪器产业的腾飞。王家龙先生认为我们需要提高的地方，第一是技术的原创性上，只有握有技术，才能在国际检测领域拿到发言权；第二就是仪器产业的进一步升级，重视在检测领域的应用。

对于国产实验室仪器目前面临的挑战与机遇，王家龙先生分析指出，目前国产实验室仪器在经历了近五十年的发展后，很多检测领域都具有先进的技术水准，达到了国际化的水平，比如离心机和天平的技术，都做的非常好。同时，目前国家倡导的“一带一路”倡议，对于实验室仪器的发展也是很好的一个机遇，但我们仍然在一些高精端的仪器上和国外的一些产品存在技术上的差距，这也是必须正视的事实，我们需要做的除了坚持自主研发产品，提高国有实验室仪器的技术水准，还有就是，我们需要结合应用检测，提高检测的效率以及安全性，这样才能更好地服务于我们整个社会。

最后，他用简短的两句话表达了自己对于国产实验室仪器的期许与希望：坚持技术创新，努力实现腾飞！