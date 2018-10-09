“ALL In”,菲尼克斯电气PLCnext Technology将在中国深度落地

我们正面临数字化带来的全面变革。面对这种变革，只有抓住机遇并不断探索新世界的公司才能取得成功。对于产业数字化而言，实现3T(OT/IT/CT) 之间数据无缝互联，将是企业塑造未来核心竞争力的趋势和方向。

继2016年在德国SPS IPC DRIVES 纽伦堡工业自动化展上首次展示采用创新的PLCnext理念开发出的全新开放式控制平台以来，该技术已然成为技术史上的一座里程碑，它带来了一个全新的开放式控制平台。此后，菲尼克斯电气不断推进PLCnext 技术的持续研发和落地。2018年9月20日，第二十届中国国际工业博览会期间，在菲尼克斯电气智能战略发布会上，中国公司总裁顾建党先生正式宣布：All in PLCnext！ PLCnext Technology将在中国深度落地！

海外唯一PLCnext Technology全球研发中心

基于中国市场的快速发展和产业伙伴对数字化转型的迫切需求，菲尼克斯电气集团决定将在中国设立PLCnext Technology全球研发中心，该中心是除德国集团外，唯一一家海外专门研发PLCnext技术的专业机构。中心将全面启用国内的本土优秀人才，开发并探索最适合中国市场需求的PLCnext 技术应用，并联合中国的合作伙伴一起，帮助用户全面提升面向未来数字化世界和智能制造领域的竞争力。

中国PLCnext Technology全球研发中心将把德国最领先的PLCnext技术信息输送给中国及区域客户，同时还将根据中国和亚太地区市场的应用特点对技术进行适当的调整，针对中国和亚太地区的特殊需求，开发适用于中国产业的新应用，在中国和亚太地区应用成熟后，还有可能反向推到世界其他地区。

全面应用于菲尼克斯电气智能2.0工厂

2018年2月，菲尼克斯电气智能2.0工厂新基地正式奠基。该工厂位于江苏南京江宁开发区，将具备生产、物流、仓储、餐饮、住宿等功能，计划将建设成为集智能生产、智能物流和智能建筑于一体的中国智能制造示项目，以及未来中国领先的精益、绿色、流动、透明、安全和人性化的示范工厂。

该项目还将全面引入PLCnext技术，贯穿数字化概念和新兴技术，工作人员将以全新的工作方式进行沟通、合作和配合，更好地实现人与机器的协调合作。根据计划，该工厂一期项目将于2019年10月正式建成并投产。

联合打造PLCnext技术创新和应用中心

依托菲尼克斯智能制造研究院和菲尼克斯电气全球EduNet智能教育联盟的丰富资源，借助菲尼克斯电气集团在全球工业智能电气方面的技术优势，未来，菲尼克斯电气与高等院校的合作将向更深层次迈进，联合打造PLCnext技术创新和应用中心，携手开展人才培养、科学研究和产业服务等领域合作。

中心可为合作伙伴提供一站式服务和专业指导，帮助合作伙伴与顶尖的技术和业务专家交流和互动，分享全球前沿技术、交流最新教学案例，快速掌握PLCnext技术在前沿领域的应用和解决方案，培养一流的自动化及跨学科人才，共同为智能教育的发展提供助力，为中国智能制造2025战略提供有力的人才支撑。

这个时代是一个全新的自由时代！这个时代属于PLCnext Technology，它带来的是一种全新的自动化思维，为实现面向未来智能制造奠定了基础，为工程师们打开自动化世界的一扇新的大门。



ALL In PLCnext；PLCnext，在中国！

5个Enhanced，快速看懂PLCnext ！

Enhanced Convenience 提高便捷性

基于PLCnext技术平台，具有不同的背景、经历和经验的多名开发人员可以自由选择Visual Studio、Eclipse、Matlab Simulink或PC Worx等偏爱的编程工具和IEC61131、C\C+、MATLAB等编程语言，协同开发应用。在此过程中，数据交换实时同步，让协同开发变得简单。

Enhanced Development提高开发能力

基于PLCnext技术，数据将上传至云端进行处理，并构建产品需求数字模型，对产品需求进行预测。并可以轻松实现边缘计算功能，使开发工作更高效。

Enhanced Performance增强性能

基于实时的开放的Linux系统，菲尼克斯电气的专利技术 ESM对不同语言和工具开发的程序进行调度和管理，确保满足工业控制的实时性；此外，菲尼克斯电气的专利技术GSD可以确保不同程序之间数据的一致性，以实现真正的智能生产。

Enchanced Connectivity 增强连接性

基于实时Linux的PLCnext技术，用户可以很便捷地将每个PLCnext设备连接到云端，开放的平台可以轻易扩展并连接更多的通讯协议、驱动和设备，例如EtherCAT、RFID、VR等等。对OPC UA的支持，确保了不同PLCnext应用系统、第三方支持OPC UA的应用系统之间的数据交互，从而实现软硬件之间的互联互通。

Enhanced Freedom提高自由度

基于Linux，全球众多的开发者都可以在PLCnext技术平台上自由选择例如VR、RFID驱动以及AI算法等开源应用程序开发新的应用并不断提升这些应用的可靠性和性能，可以说他们是PLCnext的应用开发的最大资源之一。此外，PLCnext技术轻松使用PROFINET总线扩展，集成机器人、RFID等设备，最大程度简化开发工作，使系统获得极佳的扩展性。