虹润NHR-6000系列液晶无纸记录仪

虹润推出NHR-6000系列液晶无纸记录仪，限时促销价460元。
产品品种：
- NHR液晶无纸记录仪
- NHR“傻瓜式”液晶人工智能温控器
- NHR“傻瓜式”液晶流量积算仪
- NHR液晶流量积算记录仪
产品通用特点：
- 外观多样化，分为横式(160×80×110mm)、竖式(80×160×110mm)和方形(96×96×110mm)。
- LCD背光高亮度液晶显示。
- 全中文操作界面，操作简单，进入菜单便捷，面板带七个按键操作。
- 三路万能输入，测量信号高速采集，100MS/单通道，显示刷新周期1S，测量精度高达0.2%F.S，测量范围-99999–999999。
- 采用32位ARM处理器和高速、高精度的∑△AD转换器实现信号的准确测量。
- 采用RS-485/232通讯接口，标准MODBUS RTU通讯协议。
- 输入与输出、输入与电源之间、输出与电源之间完全隔离。
- 6路报警开关量输出或3路报警开关量加3路模拟量变送输出可选，可与PLC、DCS系统扩展DI/AI卡配套使用。
“傻瓜式”液晶人工智能温控器特点：
- “傻瓜式”液晶人工智能温控器提供全中文简化设置菜单，“傻瓜式”操作，告别繁琐菜单。
- 真正的人工智能算式，当仪表启动自整定功能，可以根据被控对象的特性无需人工整定参数，控温精度达±0.1℃，无超调、欠调。达国际先进水平。
- 广泛的适应对象：冶金，化工，石油，工业炉，电炉，烘箱，试验设备，制药设备，注塑机械，包装机械，食品机械等行业。
液晶流量积算仪特点：
- 流量（热能）积算记录仪适合于对气体、液体和蒸汽等介质的流量进行过程监测；热（冷）量积算记录仪适用于水暖等供热系统及空调计量热交换系统，对传热、传质实现在线计量，从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、记录、控制、远传、通讯、打印等处理，构成数字采集系统及控制系统。
- “傻瓜式”液晶流量积算仪接收来自流量传感器信号(差压、脉冲等)、温度、压力传感器的补偿信号实现对气体、热水和蒸汽流量进行过程监测，总量累积及定量控制。仪表提供全中文简化设置菜单，包含有多种常用流量传感器、介质、可根据流量计算书轻松对号入座，真正实现“傻瓜式”操作，告别繁琐菜单。