虹润NHR-6800系列彩色无纸记录仪

虹润推出NHR-6800彩色无纸记录仪，限时促销1260元。

产品特点：

• 采用高性能ARM微处理器为核心，产品具有功耗低、响应快、功能强、性价比高等特点。

• 采用7英寸进口800*480点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示，LED背光，画面清晰、宽视角。

• 输入–输出–电源之间隔离设计，对输入、输出、电源采取可靠保护和强抗干扰设计。

• 产品开孔尺寸138*138*76mm，76mm的插入深度大大节约了控制柜安装空间。

• 支持USB数据转存和SD卡内存扩展，与数据管理软件配套使用实现历史数据的查阅与分析。

• 内置大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据；曲线显示自由组合，自定义曲线颜色，丰富的棒图显示，仪表自带汉字字库，支持汉字拼音输入、汉字位号、单位自定义输入，可任意切换中、英文操作界面，简单方便。

• 支持标准MODBUS RTU协议RS485通讯接口，支持MODBUS TCP/IP协议的以太网RJ45接口。

• 12路模拟量万能输入，测量信号高速采集，100MS/单通道，显示刷新周期1S，测量精度高达0.2%FS，测量范围-99999-999999，12路继电器报警输出，其中6路继电器输出可改为模拟量变送输出。