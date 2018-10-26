中德政府间智能制造科技创新合作联盟（中方）筹备会在京召开

为落实2018年中德政府磋商期间中国科技部王志刚部长与德国联邦教研部安娅•卡利切克部长在两国总理见证下签署的《“智能制造科技”创新合作的联合意向声明》，充分发挥两国优势，推进科技合作交流，10月12日中德智能制造科技创新合作联盟（以下简称联盟）中方筹备会在机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称仪综所）亦庄基地召开。

科技部国际合作司郑世民副巡视员、江晓渭调研员及相关领导莅临会议。来自同济大学、清华大学、东北大学、中科院沈阳自动化所、国家机床质检中心、中船714所等科研单位，太仓、青岛、北京、合肥，成都等地方科技厅及中德产业园，国机集团、中电科集团、航天云网、中国航发、和利时、北汽福田、沈阳新松、三一重工、华为、海尔、沈阳机床等与德在先进制造领域有合作基础的中方企业，以及西门子、博世力士乐、菲尼克斯、SAP、TUV南德、弗劳恩霍夫研究所、德国电气和电子工业联合会（ZVEI）等德方企业和机构共约50名专家参加了本次会议。联盟中方执行单位仪综所欧阳劲松所长主持了本次会议并向与会专家介绍了中德联合意向声明内容。

首先，郑世民副巡视员代表科技部国际合作司致辞，指出中德科技创新合作成果显著，加强两国科技创新合作是大势所趋，智能制造是中德创新合作的重点领域之一，组建中德智能制造科技创新合作联盟将有力支撑两国智能制造领域科技创新合作；同时还介绍了中德智能制造政府间科技合作的背景，重点内容等。仪综所丁露博士详细介绍了中德智能制造科技创新合作联盟的组建设想、工作内容。与会专家分别围绕中德产业园区建设、中德科技合作、中德智能工厂建设、技术合作与科技创新等主题进行了主旨发言，分享中德合作的成功经验，并对未来中德合作过程中的焦点问题进行了热烈讨论。会议还讨论了联盟预期组织架构、工作机制、联盟章程草案、近期工作重点。

最后，郑世民副巡视员对会议进行了总结，他表示对联盟未来发展充满信心，希望中德双方共同加强统筹规划，促进合作的可持续发展，把握机遇，拓展务实合作，深化合作模式创新，争取早日建成有效联通两国政产学研用的公共平台。

作为中德政府间智能制造科技合作联盟中方执行单位，仪综所将继续落实中德两国在多层面开展的创新合作，深化中德智能制造领域信息交互，积极拓展与其他联盟及组织的合作，发挥中德两国在产业和科技创新方面各自优势，加强智能制造领域产学研用合作与成果转化，确保充分与德方执行机构沟通协同。从而使该联盟真正成为中德政府、园区、高校院所、企业在智能制造技术创新过程中发现问题、构造研发应用环境、保障技术与产品供给与需求对接的高质量合作平台，造福两国先进制造技术与产业发展。

会议期间与会领导专家还参观调研了仪综所亦庄基地的智能制造综合试验平台。