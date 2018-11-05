实践智能制造国际标准化，助力中国标准走出去

2018年10月15日-26日，IEC（国际电工委员）第82届大会在韩国釜山召开，同期召开了IEC/TC65（工业过程测量、控制和自动化技术委员会）2018年会。IEC/TC65年会为期两周，期间举行了4个工作组会议、AG（顾问组）会议、4个分技术委员会年会（SC65A系统方面、SC65B测量和控制设备、SC65C工业网络、SC65E企业系统中的设备与集成）、TC65全会和自动化论坛。来自中国、德国、法国、美国、日本、英国、意大利、芬兰，丹麦、荷兰、加拿大、韩国等17个国家的100余位代表参加了此次会议。作为IEC/TC65的国内技术对口单位，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称“仪综所”）欧阳劲松所长带队，来自上海工业自动化仪表研究院有限公司、浙江大学、北京东土科技股份有限公司、上海市计量测试技术研究院、南京南瑞继保电气有限公司等单位代表以及仪综所副所长王麟琨博士、副总工王春喜博士、标准与检测中心副主任丁露博士等共14位专家组成中方代表团参加相关会议。

图1 2018年IEC/TC65年会合影

IEC/TC65年会总结了自2017年全体会议以来的工作情况，围绕智能制造参考模型、数字工厂、公共数据字典、系统集成、设备与系统可靠性、工控信息安全、功能安全、工业无线、系统评估等支撑智能制造的关键技术，以及人工智能、边缘计算、工业互联网等新技术在智能制造中的应用需求进行了深入讨论。会议期间，我国代表团专家深度参与，利用前期建立的多种沟通机制，会上会下积极沟通，就《自动化设备和系统可靠性数据采集及规范》、《工业通信设备的特殊要求》、《智能制造服务平台制造资源接入集成要求》、《用于工业网络的蜂窝系统架构和通信规范》、《基于软件定义的实时工业网络》等多项我国自主制定的国际标准提案进行讨论，得到各国专家的认可，为顺利推进国际标准制定赢得了良好的国际支持环境。

图2 IEC/TC65大会及工作组会议

IEC/TC65是智能制造/工业4.0国际标准化的核心技术组织，也是IEC规模最大的技术委员会，专家成员1500多人次，共有58个技术工作组开展相关标准制定工作。为满足智能制造发展新需求，推进协调统一的全球智能制造技术和标准体系，在IEC/TC65下成立了JWG21（智能制造参考模型）、AHG1（智能制造信息模型）、WG23（智能制造框架和系统架构）等多个智能制造专题工作组。此外IEC/TC65中近30个工作组涉及智能制造核心要素，如工业网络、可靠性、工业信息安全及功能安全、数据字典、设备与系统状态监控、系统集成（FDT、EDDL、FDI、OPCUA）等。参加本次年会对于推动我国自主技术成为IEC国际标准，深入了解智能制造国际上最新的技术和标准化进展，将我国在智能制造工作开展中的研究成果纳入IEC技术体系具有重要意义，为助推我国智能制造的顺利实施提供支撑保障。

图3 中德、中美国家委员会双边会议

IEC大会期间，仪综所欧阳劲松所长陪同国家市场监督管理总局及国家标准化管理委员会领导参加了中美国家委员会双边会议和中德国家委员会双边会议，支撑先进制造、智能制造等议题的讨论。同时，见证了国家电网公司舒印彪董事长当选IEC第36届主席，出席了IEC中国国家委员会会议，就中国如何更好地参与IEC国际标准化活动进行研讨。作为IEC/TC65和SyC SM（智能制造系统委员会）的国内技术对口单位、“中德智能制造/工业4.0标准化工作组”支撑单位、科技部与德国联邦教研部建立的“中德智能制造科技创新合作联盟”的中方执行机构，仪综所在国际标准化工作中与多国建立了长期密切的合作机制，取得了一系列成果。今后也将继续坚持不懈地积极开展智能制造国际标准化工作，为测控自动化和智能制造领域的国内外标准化工作贡献中国智慧，为中国标准走出去做出更大贡献。