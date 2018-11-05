工信部智能制造专项管理经验交流会议在仪综所顺利召开

2018年10月31日，工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目（以下简称“智能制造专项”）管理经验交流会议在机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称“仪综所”）亦庄基地顺利召开。工信部装备司汪宏处长、董挺博士，中国工程院制造业研究室董景辰教授，北京、上海、安徽、青岛、深圳等35个地方工业和信息化主管部门的44名代表，以及赛迪研究院装备所所长左世全博士，仪综所欧阳劲松所长、李琳书记、副所长王麟琨博士等参加了会议。

图1 智能制造专项管理经验交流会现场

会议由赛迪研究院装备所左世全所长主持。李琳书记致欢迎辞，表示仪综所不仅要服务好会议，更要与参会代表充分交流项目经验，并希望仪综所多年积累形成的智能制造技术成果和服务能力能更好地服务于我国制造业。汪宏处长首先肯定在工信部、财政部、各地主管部门等的共同推动下，智能制造专项实施四年取得了较大的成绩，实施效果明显，积极推进了我国制造业转型升级，但是在项目全生命周期管理中，相关材料把关、中期监管、问题处理、甚至项目验收等方面，部分地方还存在“重申报、轻管理”的问题。因此，汪宏处长希望大家能提高认识，摸索智能制造发展规律，推进技术发展应用，加强项目监督检查，按照项目管理细则、验收手册等相关规定严格执行。

图2 左起董景辰教授、汪宏处长、李琳书记、左世全所长

随后，北京市、上海市、安徽省工业和信息化主管部门代表分别介绍了各自在智能制造专项管理上的经验。中国工程院董景辰教授、中国纺织机械协会祝宪民总工和北京东方华太工程咨询有限公司杨慧敏高级会计师从项目评审、管理、验收和财务管理等要求方面分别做了报告，以进一步规范项目管理。仪综所副所长王麟琨博士代表项目承担单位，介绍了在智能制造专项管理和实施方面的经验，重点汇报了仪综所智能制造专项科研成果推广应用的做法和体会。

图3 智能制造专项管理经验报告

下午，会议安排参会代表参观调研仪综所、金风科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究院。在仪综所亦庄基地参观期间，欧阳劲松所长指引参会领导和专家参观体验智能制造综合试验平台，并详细介绍了仪综所在智能制造专项实施过程中，梳理的针对制造本体，包括个性化定制、柔性制造、虚拟仿真、监控与诊断、能源管理、质量在线检测、产品追溯、安全一体化管控、产品全生命周期管理11个核心的功能要素的智能制造实施路线，并形成政策支撑、标准研制与验证、研究与开发、咨询与测评、技术推广与培训五大核心服务能力。

图4 仪综所欧阳劲松所长详解我国智能制造实施路线

图5 与会代表参观仪综所智能制造综合试验平台

图6工信部智能制造专项管理经验交流会议合影

目前，仪综所智能制造技术团队已成功在新能源汽车、医疗设备、电力装备、轨道交通、海工装备等领域为企业开展战略咨询、MES实施、系统集成、评估评测等技术服务，并与重庆、河南、安徽、吉林等地方经信委对接，开展智能制造技术培训与标准宣贯活动。

仪综所作为工信部智能制造推进工作的支撑单位之一，将全方位地为工信部智能制造中心工作服务，为地方经济发展服务，为企业技术创新服务，特别是攻克制造本体的疑点难点贡献仪综所智慧和力量。

图7 仪综所智能制造综合试验平台