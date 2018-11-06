入围第三期“PROFINET天使创客坊”创新项目 企业名单公示

继第一、二期“PROFINET天使创客坊”创新项目的PROFINET产品陆续面世并相继获得PI国际组织颁发的产品认证证书，第三期“PROFINET天使创客坊”创新项目自2017年12月启动，2018年11月经PI-China技术专家组公开、公平、公正的评审，目前已完成第三期创新项目的评审工作，现将10家入围企业名单公示如下（按申报企业英文字母排序，排名不分先后）：

序号 项目名称 入围企业 1 基于PROFINET总线的变频器开发 上海众辰电子科技有限公司 2 通用变频器的PROFINET通讯模块开发 浙江海利普电子科技有限公司 3 PROFINET移动检测设备 无锡麦斯泰克智能科技有限公司 4 支持PROFINET的低压直流伺服驱动器 深圳市微秒控制技术有限公司 5 GT200变频器PROFINET通讯扩展卡 深圳市易驱电气有限公司 6 PROFINET接口的变频器开发 北京信科合创科技有限公司 7 基于ARM嵌入式PROFINET设备的设计与开发 深圳市思科尔特科技有限公司 8 PROFINET接口的步进驱动器开发 云南金领科技有限公司 9 智能IO控制器 安徽布尔自动化工程有限公司 10 支持PROFINET通信协议的伺服驱动器开发 深圳百盛传动有限公司

公示期为2018年11月5日~ 2018年11月20日。公示期间如有任何意见，请于2018年11月20日前以书面（实名）形式发邮件至PI-China秘书处。

联系方式：

中国PROFIBUS & PROFINET协会

地址：北京市广安门外大街甲397号 100055

电话: +86 10 63405107 传真: +86 10 63262680

网址: www.pi-china.org 邮箱：pichina@vip.163.com



友情提示：

第四期“PROFINET天使创客坊”创新项目仍旧侧重基于PROFINET技术的伺服或变频等传动产品或控制器类产品，入围企业还有机会免费获PROFINET技术开发培训。