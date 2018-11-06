Sunday, November 11, 2018

入围第三期“PROFINET天使创客坊”创新项目 企业名单公示

星期二, 十一月 6, 2018, 15:30，此篇文章发布在 行业新闻, 行业新闻, 行业新闻

    继第一、二期“PROFINET天使创客坊创新项目的PROFINET产品陆续面世并相继获得PI国际组织颁发的产品认证证书，第三期“PROFINET天使创客坊创新项目201712月启动，201811PI-China技术专家组公开、公平、公正的评审，目前已完成第三期创新项目的评审工作，现将10家入围企业名单公示如下（按申报企业英文字母排序，排名不分先后）： 

序号 项目名称 入围企业
1 基于PROFINET总线的变频器开发 上海众辰电子科技有限公司
2 通用变频器的PROFINET通讯模块开发 浙江海利普电子科技有限公司
3 PROFINET移动检测设备 无锡麦斯泰克智能科技有限公司
4 支持PROFINET的低压直流伺服驱动器 深圳市微秒控制技术有限公司
5 GT200变频器PROFINET通讯扩展卡 深圳市易驱电气有限公司
6 PROFINET接口的变频器开发 北京信科合创科技有限公司
7 基于ARM嵌入式PROFINET设备的设计与开发 深圳市思科尔特科技有限公司
8 PROFINET接口的步进驱动器开发 云南金领科技有限公司
9 智能IO控制器 安徽布尔自动化工程有限公司
10 支持PROFINET通信协议的伺服驱动器开发 深圳百盛传动有限公司

    公示期为2018115~ 20181120日。公示期间如有任何意见，请于20181120日前以书面（实名）形式发邮件至PI-China秘书处。

联系方式：
中国PROFIBUS & PROFINET协会
地址：北京市广安门外大街甲397100055
电话: +86 10 63405107     传真: +86 10 63262680
网址: www.pi-china.org      邮箱：pichina@vip.163.com

友情提示：
第四期PROFINET天使创客坊”创新项目仍旧侧重基于PROFINET技术的伺服或变频等传动产品或控制器类产品，入围企业还有机会免费获PROFINET技术开发培训。

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