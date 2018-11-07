ABB将在上海建设其全球最先进的机器人工厂

融合互联数字化技术、一流的协作机器人技术以及前沿的人工智能研究，打造ABB最先进、最高自动化与柔性化程度的未来工厂

投资1.5亿美元，强化ABB在全球最大的机器人市场的领先地位

扩建研发中心，加速数字化创新和人工智能技术发展

创新的工厂设计，充分利用每一寸生产空间

ABB自1992年以来在中国累计投资24亿美元，是ABB全球第二大市场

全球领先的数字化技术公司ABB今天宣布，将在中国投资1.5亿美元新建一座其全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂，实现用机器人制造机器人。新工厂将位于上海康桥，紧邻ABB现有的大型机器人园区，利用包括ABB Ability™解决方案在内的互联数字化技术、一流的协作机器人技术以及创新的人工智能研究，打造ABB最先进、最环保的“未来工厂”。该工厂预计将于2020年底投入运营。

此举既是ABB作为中国最大的机器人制造企业的重要里程碑，也是ABB在中国这一全球最大的机器人市场的一项重大投资。2017年，全球三分之一的机器人销往中国，销量近13.8万台。现在，ABB机器人业务在中国的20个城市拥有2,000余名工程师、技术专家和运营人员。ABB自1992年以来在中国累计投资总额超过24亿美元， 员工总数超过18000人，其中在上海有约5000名员工。

今天，ABB还与上海市政府签署了一项全面战略合作协议，重点支持上海工业、能源、交通和基础设施发展，全力打响“上海制造”品牌。上海市市长应勇与ABB集团首席执行官史毕福签署了该协议。

史毕福表示：“中国对制造业转型的承诺为世界其他地区指明了方向，将人工智能、机器人和云计算等前沿技术纳入战略规划，可以为每一个致力于建立具有全球竞争力的制造基地的国家提供借鉴。不论是对ABB还是对全世界而言，上海都已成为具备先进技术领导力的重要中心。基于此次深化合作，我们期待与上海市市长应勇、其他领导以及客户携手合作，继续推进在华业务布局，续写机器人业务新的辉煌。”

数字化未来工厂引领发展——定制化解决方案与性能提升

新的上海工厂将采用大量机器学习、数字化和协作解决方案，使其成为机器人行业中最先进、自动化与柔性化程度最高的工厂，此外其研发中心还将帮助加快人工智能领域的创新。ABB今年早些时候宣布的全新的全球设计理念，也将帮助新工厂大幅提升机器人生产的广度（机器人类型）和深度（每种类型的不同型号），实现更高程度、更快速的定制化，以满足客户需求。

ABB机器人新工厂将采用近乎无限的定制化解决方案。“新工厂背后的理念与我们为客户提供的建议是一致的，即对柔性、灵活的自动化解决方案进行投资，以应对各种市场变化。”ABB机器人及运动控制事业部总裁安世铭表示，“大规模定制、更快的周期和不断的变化已经成为新常态，这在我们自己的工厂也是如此。ABB很自豪能够充分利用最先进的技术，为中国和全球的客户提供解决方案，帮助他们应对新常态带来的挑战。”

整个新工厂将采用数字孪生技术，为管理层、工程师、操作人员和维护专家提供直观的定制化仪表板，以便做出最佳决策，包括通过ABB Ability™互联服务收集并分析工厂中ABB机器人的健康和性能信息，以确保尽早发现潜在的异常情况。ABB Ability™不仅能够帮助避免代价高昂的停机，还提供了先进的数字化解决方案，以提升性能、可靠性和能源利用率，并且还可访问全球最佳平台，如首个在中国运行的国际公共云服务——微软Azure企业云。

创新设计优化生产空间利用

新工厂布局规划新颖灵活，将基于互相连接的自动化岛，而非固定的装配线。整个工厂都将使用ABB物流自动化解决方案，包括自动导引车，可自主跟踪机器人在生产过程中的移动情况，并从本地化工作站为其提供零件，从而实现在不额外增加产能的情况下，让生产高效适应中国机器人市场的变化。

ABB机器人业务全球负责人倪思德表示：“过去，我们一直将工厂规模和资本支出投资视为满足未来需求的途径，现在这一情况已经发生了巨大变化。我们新工厂背后的理念是以最智能、最柔性的方式利用每一寸生产空间，通过将灵活的自动化解决方案与员工出色的工作能力相结合实现这一目标。”

为了实现大规模定制生产，并确保最高水平的生产效率与柔性，新工厂将广泛使用ABB SafeMove2软件，实现人与机器人近距离的安全协作。此外，ABB YuMi机器人还能为制造ABB机器人所需的多种小件装配任务提供密切协作。

ABB早在1994年就进入了中国机器人市场，是第一家在华开展本土研发、生产、系统集成和服务全价值链业务的跨国机器人供应商。通过与客户紧密合作，ABB为本地制造创造了多个“第一”，包括：中国第一条汽车冲压、焊接和喷涂生产线、第一条手机装配线以及第一条白色家电自动化生产线。

ABB集团亚洲、中东及非洲区总裁顾纯元博士表示：“2018年是中国改革开放40周年。伴随中国经济与社会的飞速发展，ABB成为实现全价值链本地化的先行者。作为中国机器人行业的市场领军企业，我们很高兴能够在现有的成功基础上进一步扩大投资。”

新的上海工厂将设有一个综合研发中心，并将成为ABB全球机器人供应体系的重要组成部分。该体系还包括最近升级的瑞典韦斯特罗斯工厂以及美国密歇根州奥本山工厂，ABB仍然是唯一一家在美国制造机器人的跨国机器人供应商。