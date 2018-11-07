ABB将在沪投资建设其全球最大最先进的机器人超级工厂，鼎力支持上海建设全球卓越制造基地

10月27日，上海市政府与ABB集团在上海签署战略合作谅解备忘录，双方将在工业、能源、交通和基础设施等领域开展全面、深入的战略合作，助推上海加快建设全球科创中心，全力打响“上海制造”品牌。上海市市长应勇出席签约仪式，并与ABB集团首席执行官史毕福、ABB集团亚洲、中东及非洲区总裁顾纯元、ABB（中国）有限公司总裁张志强一行亲切会面。上海市副市长吴清、市政府秘书长汤志平，市经济信息化委领导陈鸣波、吴磊等参加会见，马春雷副秘书长主持仪式。

作为战略合作的重要组成部分，ABB宣布将投资1.5亿美元（约10亿元人民币）在上海康桥新建一座全球领先的机器人工厂，以扩大产能，提升效率，巩固领先的市场地位，更好地满足激增的客户需求。该项目占地面积6万余平方米，预计于2020年底投入运营，届时将成为ABB全球最先进的机器人制造工厂之一，同时也是其在中国规模最大的机器人研发、生产和应用基地，有力支持上海及中国高端制造业的发展。

ABB将充分利用自身在数字化、人工智能等领域的前沿技术，将新工厂打造为ABB在全球技术最领先、自动化与柔性化程度最高的智能工厂典范。工厂将应用数字孪生技术，全面联接工业互联网，并通过人工智能、机器学习及协作自动化大幅提升生产柔性与效能；同时，新工厂还将启用全新的机器人产品设计模式，利用可配置的通用接口与构建模块，无限扩展定制解决方案，向全面数字化的“未来工厂”迈进。

上海市市长应勇在会见中表示，上海正加快构建以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的现代产业体系，着力打造国家人工智能高地。欢迎ABB集团继续扩大在沪投资，把更多功能放在上海。上海将一如既往为包括ABB集团在内的优秀企业创造更好环境，促进共同发展。

ABB集团首席执行官史毕福表示：“ABB是中国改革开放的见证者、参与者和受益者。在四十年的辉煌历程中，ABB始终与站在改革开放最前沿的上海同担当、共成长。此次战略合作备忘录的签订将成为ABB在沪发展的重要里程碑，为继续拓展合作领域、深化科技创新开辟新的空间。ABB将以升级机器人制造、研发基地为契机，积极开发更多数字化、工业互联网、人工智能技术与解决方案，为上海发展高端装备制造业、建设科技创新中心、提升城市能级与核心竞争力做出贡献。”

该协议还明确了ABB与上海的未来重点合作领域，涵盖工业自动化、智能交通、智慧城市、新能源开发利用以及船舶与港口等领域。ABB将利用其全面覆盖工业自动化价值链的创新技术以及领先的ABB Ability™数字化解决方案，与上海企业开展产业合作，提升自动化、柔性化、智能化水平；利用其在城市信息化、智能配电、智慧社区、用电安全等方面的丰富资源和经验，支持上海建设智慧城市，实现安全高效的互联互通；依靠其在风能、太阳能等清洁能源领域的先进技术，支持上海提升绿色能源、综合能源服务及能源资产数字化运营等领域的建设水平。

在交通与基础设施领域，ABB将利用电动汽车充电、可再生能源、储能、微电网等领域的技术优势，支持上海推进新能源汽车的快速发展与绿色充电生态系统的构建；此外，ABB还将利用船舶及港口行业领先的产品、系统和解决方案，服务上海的造船和港口建设企业，联合打造数字化船舶和智能化港口，支持上海建设国际航运中心。

上海是ABB在华发展的重要基地。1994年，ABB成立其在上海的首家合资企业。目前，ABB在上海拥有1家分公司、7家本地企业，以及机器人全球研发中心、船舶电力推进系统全球生产基地等10个全球业务中心，为ABB在中国及全球业务的发展提供全面支持。ABB在上海的员工数量达5000人，上海也是ABB全球范围内员工人数最多的城市。

此次战略合作签约适逢上海市市长国际企业家咨询会议设立30周年。今年，ABB将首次作为副主席单位主持分组话题讨论，同参会外资企业一起，围绕上海如何打造服务国家“一带一路”建设的桥头堡这一议题献计献策。自2005年加入会议以来，ABB一直致力于运用自身的行业专长与全球资源为上海推动经济社会发展、打造卓越的现代化国际大都市贡献力量。