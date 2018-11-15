虹润产品应用于神舟飞船、嫦娥探月等国家重点科技领域

近年来，虹润产品作为高端装备的核心部件，被成功应用于神舟飞船、嫦娥探月等国家重点科技领域。因控制精准，抗干扰性强，运行稳定，得到中国航天科技集团公司的高度肯定并颁发了证书。

中国航天科技集团公司第五研究院第五O二研究所控制与推进系统事业部是一家集研究、开发、设计、生产、试验于一体，技术力量雄厚、专业配套齐全、基础设施先进、军民品协调发展的综合性工程技术单位，主要从事卫星和载人飞船控制和推进系统以及程控系统的研究、设计和试验，是从事控制科学与信息科学领域研究的专业研究所。

中国航天科技集团公司第五研究院的神舟载人飞船、嫦娥探月工程选用虹润自主研发上位机工控组态软件6.0与64路多通道数据采集器等产品。北京虹润公司工程师朱旭应用128点上位机工控组态软件，通过64路采集器同上位机通讯将实验容器内64点不同位置做温度分布测量，并在上位机完成SCADA数据采集实时画面、曲线实时画面、曲线历史画面、报警报表、打印报表功能等。经五O二所高级工程师姚成介绍，该容器内测量温度主要在项目的地面测试中完成温度检测、老化等实验任务。虹润公司这套数据采集系统，成功为测温数据查询、记录、对经分析、报表打印等多项实验任务起关键性作用。