虹润仪表应用于中国原子能反应堆项目

虹润产品再传佳讯，虹润仪表在中国原子能研究院反应堆项目中，控制精准，性能优良，得到了原子能研究院项目专家的一致好评。

中国原子能科学研究院隶属中国核工业集团公司，受中国核工业集团公司和中国科学院双重领导。其前身是1950年建立的中国科学院近代物理研究所二部，是中国核科学技术的发祥地和国防核科研、核能开发研究和核基础科研的创新基地 。

虹润的温度传感器、压力变送器、电流表、无纸记录仪等产品应用于中国原子能科学研究院热阻炉反应堆项目，主要为项目系统提供温度、压力、功率信号的采集传输和记录分析。参与实验的主要人员蒋松老师对虹润的产品，特别是记录仪评价很高，很好的为他们的实验提供准确的数据记录，为实验的推进提供精确的参考数据。

虹润的多通道彩色无纸记录仪、智能信号隔离器等产品还应用于中国原子能科学研究院49-2游泳池式轻水核反应堆项目。据高级研究设计师王占文介绍，产品主要应用项目的安全使用防护控制方面。轻水反应堆是以水和汽水混合物作为冷却剂和慢化剂的反应堆，是和平利用核能的一种方式。 虹润产品针对现场温度、压力、液位等数据测量、记录、打印，确保反应堆安全起到高效、稳定、控制精准等作用。