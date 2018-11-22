《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》西部地区宣贯会在重庆成功召开

2018年11月14-15日，《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》（以下简称“《建设指南》”）西部地区宣贯会在重庆召开。工业和信息化部装备工业司汪宏处长、重庆市经济和信息化委员会刘忠副主任、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(以下简称“仪综所”)欧阳劲松所长、中国工程院制造业研究室董景辰教授、国家智能制造标准化专家咨询组于美梅教授出席了会议并作致辞、报告。来自重庆、四川、贵州、云南、甘肃、新疆等地区的地方（省级）经信委、质监系统，以及从事制造业的相关企业、高校、科研院所等单位学员代表超过120人参加了本次宣贯，共同探讨智能制造标准落地应用实施。

会上，汪宏处长介绍了工业和信息化部2015年以来围绕智能制造开展的试点示范、标准立项、研制和标准体系建设工作取得的成果。强调抓好标准化工作是推进智能制造工作的关键，明确了进一步推进智能制造标准化工作思路和重点，提出要继续深入研究分析智能制造产业发展中的标准化需求，推动智能制造标准的应用和实施；通过建设一批高水平的智能制造标准试验验证平台，为企业和产业界提供检测、认证、培训等公共服务；加强智能制造领域的双边和多边国际交流；同时加快智能制造所需的标准化各类人才培养。

刘忠副主任指出贯彻落实好《建设指南》是推进智能制造工作的重要基础和抓手。重庆市作为西部地区重要战略支点，“一带一路”和长江经济带的联接点，将积极响应中央部署，大力实施以大数据、智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合，构建智能产业、智能制造、智能应用三位一体布局，加快建设网络重庆、数字重庆、智慧重庆，推动重庆经济结构转型升级。

欧阳劲松所长谈到要做好《建设指南》宣贯和落地实施，首先要理解智能制造的概念及内涵，其次要统筹规划，分步实施。在过去的两年中仪综所技术团队调研走访了近200家企业，针对中小企业的智能化升级改造，他提出企业应总体规划自动化、数字化、网络化、智能化升级方案，并行推进。同时强调工业2.0和3.0的技术基础是不可省略和跨越的。

随后，来自国家智能制造标准化专家咨询组、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国电子技术标准化研究院、北京机床研究所、北京机械工业自动化研究所、上海工业自动化仪表研究院、机械工业第六设计研究院、上海电器科学研究院、中国信息通信研究院、中国科学院沈阳自动化研究所和重庆长安汽车股份有限公司等11家单位的专家围绕智能制造发展、智能制造标准化政策、《建设指南》编制及主体内容、智能制造基础共性标准和关键技术标准、以及典型行业应用案例等方面与参会学员代表进行了充分交流和成果分享。

最后，按本次宣贯计划安排，承办方仪综所带领学员代表参观调研了重庆机电集团盟讯电子科技有限公司的智能制造应用现场，欧国栋副总经理详细介绍了盟讯电子的科研发展、生产技术水平、管理模式运作、产品市场化服务领域以及承担国家工信部智能制造新模式专项的情况，尤其是结合生产现场讲解了公司SMT、总装生产线、智能系统、智能检测设备、工厂智能化信息管理系统等智能制造相关领域的成功应用，对学员今后工作开展有非常大的启发和帮助。

通过为期2天的宣贯交流，地方经信委、质监部门认为宣贯时间虽短，但为关注智能制造标准化工作的企业创建了一个交流与分享的平台，甚至有企业现场就向专家提出细化培训、进一步咨询服务的需求。学员们也表示对新版《建设指南》和智能制造涉及的基础共性标准和关键技术标准有了较深的理解和认识，交流内容深刻，受益匪浅，对于后续推进智能制造，加强技术和标准化领域深入发展具有重要意义。