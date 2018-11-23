仪综所全面参与第二次中德智能制造副部长级会议，完成相关支撑工作

2018年11月19日，工业和信息化部（以下简称工信部）、科学技术部（以下简称科技部）、德国联邦经济和能源部、德国联邦教育与研究部（以下简称德国教研部）在北京联合举办了第二次中德智能制造及生产过程网络化合作副部长级闭门会议及主论坛。工信部陈肇雄副部长、科技部张建国副部长、德国联邦经济和能源部议会国务秘书奥利弗•维特克、德国教研部议会国务秘书迈克尔•梅斯特出席并讲话。本次会议目的在于进一步落实2014年中德两国总理签署的《中德合作行动纲要》。作为科技部中德智能制造科技合作支撑机构代表，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称仪综所）欧阳劲松所长参加了闭门会议及主论坛。来自中德两国产业和科研相关的部门领导以及企业、研究院所、高校、技术与标准化组织的三百余名专家参加了主论坛。



图1 第二次中德智能制造及生产过程网络化合作副部长级闭门会议



图2 第二次中德智能制造及生产过程网络化合作论坛

19日下午主论坛科研合作环节，仪综所欧阳劲松所长和德国教研部数字化及创新研究司Herbert Zeisel副司长共同主持了相关内容。论坛邀请了来自卡尔斯鲁厄技术大学、凯撒斯劳滕技术大学、达姆施塔特技术大学、弗劳恩霍夫物流研究院、同济大学、航天云网、海尔集团的8位专家，共同介绍2017年立项的4个中德政府间国际科技创新合作重点专项的主要内容、初步成果和下一步的工作重点。



图3 仪综所欧阳劲松所长和德国教研部Herbert Zeisel副司长共同主持主论坛科研合作环节

2018年7月中德总理定期会晤期间，中国科技部王志刚部长和德国教研部安娅•卡利切克部长签署了《“智能制造科技”创新合作的联合意向声明》。作为其中的重要内容之一，中德双方分别开发科研合作网站，搭建中德两国相关方信息共享渠道。19日下午论坛期间，科技部高新司曹国英副司长、德国教研部数字化及创新研究司Herbert Zeisel副司长、中国驻德国使馆尹军公使衔参赞、德国教研部数字化及创新研究司工业4.0处Bossy Helmut副处长，以及中德双方执行机构负责人仪综所欧阳劲松所长、德国教研部项目管理单位主管Matthias Kautt共同见证了“中德智能制造科技创新合作联盟”网站的启动仪式。



图4 “中德智能制造科技创新合作联盟”网站启动仪式及网站首页

20日上午，科技部和德国教研部相关人员在科技部召开中德智能制造与智慧服务科技合作工作组会议，通报2018年度第二批联合研发项目进展和后续计划，并对第三批联合研发项目的方向进行了讨论。会议由尹军参赞和Herbert Zeisel副司长主持。仪综所欧阳劲松所长作为工作组秘书处单位负责人，汇报了中德智能制造科技创新合作联盟的未来工作建议。



图5 德国联邦教研部和科技部工作组会议

20日上午，作为本次论坛的并行内容，德国工业4.0技术委员会延斯•盖寇主任一行访问仪综所本部，就仪综所与DKE于2014年签署的合作协议落实情况和下一步计划以及中德智能制造标准化最新进展、功能安全和信息安全等共同感兴趣的议题及双方合作进行深入交流和讨论，并参观网络控制通信实验室。



图6 德国工业4.0技术委员会专家一行访问仪综所

20日下午，Bossy Helmut副处长带领德国教研部代表团及德国驻华使馆代表赴仪综所亦庄基地参观智能制造综合试验平台，围绕个性化定制验证平台、全生命周期验证平台、安全一体化验证平台的功能、性能、服务能力和服务模式进行了讨论，并就下一步的合作方向进行了深入交流，为后续中德联合研发项目提供支撑。



图7 德国联邦教研部代表团调研仪综所智能制造综合试验平台

智能制造标准化分论坛也于大会期间召开。工信部装备司汪宏处长、国家市场监管总局标准技术管理司王莉处长、德国联邦经济和能源部鲍里斯•包盟处长、德国工业4.0技术委员会延斯•盖寇主任出席并致辞。作为国家智能制造标准化总体组副组长单位，仪综所石镇山副所长做《人工智能在智能制造中的应用》主题演讲，标准与检测中心王成城工程师代表预测性维护任务组做工作报告。



图8 仪综所石镇山副所长、王成城工程师在智能制造标准化分论坛作报告

11月21-22日召开了中德智能制造/工业4.0标准化工作组第七次全体会议。工信部装备司汪宏处长、国家市场监管总局标准技术管理司刘大山副处长、德国联邦经济和能源部产品和设备安全处鲍里斯•包盟先生和工业4.0标准化委员会延斯•盖寇主任出席会议并发表讲话。会议期间，参考模型架构及人工智能、功能安全与信息安全、网络通信与边缘计算、预测性维护、应用案例5个议题分别召开了任务组会议。仪综所欧阳劲松所长、副总工兼功能安全中心主任史学玲教授、熊文泽工程师、副总工兼传感与网络控制中心主任刘丹博士、赵艳领工程师、副总工兼标准与检测中心主任王春喜博士、副主任丁露博士、王成城工程师、信息中心方毅芳博士、赵华工程师分别参加了全部5个议题的专家组会议，并承担了功能安全、预测性维护、参考模型架构及人工智能任务组联合组长。在全体大会总结发言环节，欧阳劲松所长代表中方做了《中德智能制造国际标准化组织中的合作》专题报告，详细介绍了IEC、ISO和IEEE等国际组织在智能制造领域开展的相关工作及其进展，并提出了对两国在智能制造标准化合作方面的工作建议和思考：各工作组应充分考虑广大中小企业的需求，使工作组参与人员更广泛，议题更具针对性，保持工作组的任务可持续，造福两国企业的发展需求。



图9 中德智能制造/工业4.0标准化工作组第七次全体会议

40年来，中德政府间科技创新合作形式不断丰富，合作内容不断深化。作为科技部智能制造重大专项专家组单位、国家智能制造标准化总体组副组长单位和中德智能制造/工业4.0标准化工作组秘书处单位之一，近年来仪综所一直全面支撑中德智能制造科技合作、产业及标准化相关工作。特别在2018年科技部与德国教研部签署的联合声明中，明确指定仪综所作为中德智能制造科技创新合作联盟中方执行单位。仪综所通过发挥自身优势，积极组织国内高校、研究院所、企业等相关单位参与两国科技合作和技术交流活动，提供咨询服务和技术支撑，为加强智能制造领域产学研的务实合作、加速科研成果的产业化落地发挥了重要作用。